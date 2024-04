'Ineens kreeg ik allemaal appjes van familie en vrienden': Cody Gakpo is fan van zangeres Eline uit Steenwijk

Cody Gakpo speelt donderdagavond met Liverpool in de kwartfinale van de Europa League. De aanvaller ging in gesprek met zijn club over zijn liefde voor gospelmuziek, waarbij een Nederlandse zangeres de show steelt.

Op het clubkanaal van Liverpool wordt Gakpo geïnterviewd over van alles, ook zaken buiten het veld. Daarbij komt ook zijn geloof naar voren, samengaand met zijn passie voor gospelmuziek. In de auto zet hij een nummer van Eline van Dijk aan. Samen met de presentatrice luisteren ze naar een nummer van de Nederlandse.

'Dan voel je je heel klein'

De zangeres zelf is 33 jaar oud en komt uit Steenwijk. Net als Gakpo is ze christelijk, maar fan van voetbal is ze niet. Nadat de video over de voetballer online kwam, werd ze al snel overladen met berichten. "Ineens kreeg ik allerlei appjes van kennissen en vrienden. Zo van: Gakpo noemt jou in een interview", vertelt Van Dijk aan het Algemeen Dagblad.

Door haar gebrek aan voetbalkennis kon zij niet precies plaatsen hoe groot het bereik van Gakpo is, maar dat weet ze nu absoluut wel. "Dan voel je je wel even klein, hoor. Kijk naar zijn bereik, kijk hoeveel mensen naar hem opkijken. En zo’n iemand begint dan over Eline uit Steenwijk. Dat is een geweldige eer, dat betekent dat je wordt gewaardeerd."

Europa League

Donderdagavond hoopt Gakpo dat het geloof hem weer zal helpen binnen de lijnen. De oud-speler van PSV neemt het met Liverpool op tegen Atalanta Bergamo in de kwartfinale van de Europa League. Samen met Bayer Leverkusen en AC Milan is de Engelse topclub favoriet voor de eindzege in het Europese toernooi.