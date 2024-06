Kylian Mbappé keert terug op EK en zelfs in de basis, ook Robert Lewandowski start

Frankrijk speelt dinsdagavond mét aanvoerder Kylian Mbappé in de laatste groepswedstrijd van het EK. De aanvaller is afdoende hersteld van zijn gebroken neus om vanaf de aftrap te starten tegen Polen.

Het wordt een wedstrijd die voor Frankrijk alleen over de positie in Groep D gaat. De Fransen staan momenteel op basis van gescoorde doelpunten (2 om 1) achter Nederland op plek twee. Polen is al uitgeschakeld.

Masker

Frankrijk nam tegen Nederland geen risico met Mbappé. Zelfs met een masker werd het risico voor de Fransen te groot. Maar tegen Polen staat hij weer bij de eerste elf. Dat gaat ten koste van Antoine Griezmann, die op de bank begint.

Groepswinnaar

Frankrijk gaat met Nederland (en Oostenrijk) uitvechten wie groepswinnaar in Groep D wordt. Op basis van de eindstand dinsdagavond wordt duidelijk wat de route wordt in de achtste finales.

Robert Lewandowski

Bij Polen, dat dus al uitgeschakeld is, staat Robert Lewandowski in de basis. De aanvoerder en spits was in de eerste wedstrijd tegen Nederland geblesseerd. Tegen Oostenrijk viel hij in de tweede helft in. Nu begint hij vanaf de aftrap.

Opstellingen Frankrijk en Polen

Opstelling Frankrijk: Maignan, Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé; Rabiot, Kanté, Tchouameni; Barcola, Mbappé en Dembélé.



Opstelling Polen: Skorupsi, Zalweski, Kiwior, Dawidowicz, Bednarek, Frankowski; Zielinski, Moder; Urbanski, Lewandowski en Szymanski.

EK voetbal

