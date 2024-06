L'Équipe geeft uitsluitsel: Kylian Mbappé begint bij Frankrijk op de bank in kraker tegen Nederland

Kylian Mbappé begint volgens L'Équipe niet in de basisopstelling bij Frankrijk voor de kraker tegen Nederland. De sterspeler van de Fransen is niet genoeg hersteld van de gebroken neus die hij maanag opliep in het eerste groepsduel tegen Oostenrijk.

De vervanger van Mbappé is niet Olivier GIroud of Randal Kolo Muani, maar verdedigende middenvelder Aurélien Tchouaméni. De titelfavoriet start dus in een andere formatie dat tegen Oostenrijk, waarvan met moeite 1-0 gewonnen werd. Mbappé zit wel op de bank.



Later meer.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.