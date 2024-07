Luis Suarez wéér onder vuur: nieuw bijtincident ex-Ajacied na duel met Colombia?

Luis Suarez beet ooit Otman Bakkal, Branislav Ivanovic en Giorgio Chiellini. Zijn laatste bijtvergrijp dateert al van tien jaar geleden, dus hij lijkt geleerd te hebben van zijn fouten. Toch leek de oud spits van Ajax na de halve finale van de Copa América even te vervallen in een oud patroon.

Suarez had net mijn zijn land Uruguay de halve finale van de Copa América verloren van Colombia, toen Suarez ineens op beeld verscheen met zijn mond in de buurt van het oor van tegenstander Miguel Borja. Uiteraard associeerden mensen op het internet het voorval direct met de eerdere bijtincidenten. Beet El Pistolero tien jaar na de vorige keer nou opnieuw een tegenstander?

Suarez tried to bite the Colombian player on his neck pic.twitter.com/sfbb7f9Hhr — Troll Football (@TrollFootball) July 11, 2024

'Heel lelijk'

Dat bleek echter niet het geval, al was Suarez wel geïrriteerd. Volgens de Uruguayaans topscorer aller tijden werden hij en zijn teamgenoten geprovoceerd door de Colombianen, die wel erg dichtbij feest gingen vieren. Tegenover Zuid-Amerikaanse media noemde Suarez het 'heel lelijk'. "Het sloeg helemaal nergens op."

Bizarre beelden tijdens Copa América: Darwin Nunez krijgt klap van toeschouwer Terwijl de focus in Nederland toch vooral op het EK ligt, komt ook de Copa América bijna ten einde. Uruguay en Colombia maakten onderling uit wie het in de finale op mag nemen tegen Argentinië en daarbij liepen de gemoederen hoog op. Spelers van Uruguay, met Liverpool-spits Darwin Nunez voorop, gingen op de vuist met toeschouwers. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld.

De voormalig spits van onder andere Liverpool en Barcelona haalde aan dat hij en zijn ploeggenoten ook niet de tegenstander uitdaagden nadat Uruguay Brazilië uitschakelde. "We steunden elkaar omdat we collega's zijn. We weten ook hoe het is om te lijden na een nederlaag."

En dus confronteerde Suarez de spits van River Plate met zijn gedrag. Daarbij kwam hij erg dicht in de buurt van de tegenstander zijn oor, maar niet om te bijten, maar hem even van dichtbij de waarheid te kunnen vertellen. Suarez bleef dan ook een kaart bespaard, al veroorzaakte hij wel een opstootje.

Finale

Colombia won het duel in de halve finale van de Copa América met 0-1 dankzij een doelpunt in de eerste helft van Jefferson Lerma. Daniel Munoz pakte vlak na de enige treffer zijn tweede gele kaarten, maar Colombia sleepte met tien man de finaleplaats over de streep. Bij Uruguay kreeg Guillermo Varelo nog een rode kaart, maar de invaller was op dat moment ook alweer uit het veld gehaald voor Suarez. Die kreeg nog een goede kans om de score gelijk te maken, maar hij mikte raakte de buitenkant van de paal. In de finale speelt Colombia tegen Argentinië.