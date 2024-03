Maurizio Sarri vertrekt bij Lazio na slechte resultaten en uitschakeling in Champions League

Maurizio Sarri heeft besloten te stoppen als trainer bij SS Lazio. Zijn assistent-coach Giovanni Martusciello neemt zijn taken over. De Italiaan vertrekt twee dagen na een 1-2 thuisnederlaag tegen Udinese.

Vorige week werd Lazio uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League door Bayern München. De club verloor ook de laatste drie duels in de Serie A, waardoor ze naar de negende plek in de competitie zakten. Sarri heeft zelf besloten zijn contract in te leveren, hij zou niet tevreden zijn met het transferbeleid van Lazio.

Harry Kane en Matthijs de Ligt redden hachje Thomas Tuchel bij FC Bayern met plek in kwartfinales Champions League Bayern München is verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Champions League. De kwakkelende topclub uit Duitsland won thuis eenvoudig met 3-0 van Lazio, nadat het heenduel in Italië in 1-0 eindigde. Harry Kane en Matthijs de Ligt redden de baan van Thomas Tuchel.

De 65-jarige Italiaan ging in de zomer van 2021 als trainer aan de slag bij Lazio. In zijn eerste seizoen werd hij vijfde in de Serie A met de Romeinse club. Vorig jaar eindigde de club als tweede achter kampioen Napoli.

In 2022 haalde Sarri nog flink uit naar Feyenoord nadat er een katheter gevuld met urine vanuit het publiek naar hem werd gegooid in De Kuip. "Er werd vanaf de tribune met zakken pis tegen de dug-out gegooid. Het spreekt voor zich: dat is nogal irritant." Een jaar later kwam Sarri nog eens terug op het voorval. "Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal zijn de fans van Feyenoord."