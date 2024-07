Met deze scenario's plaatsten de Oranje Leeuwinnen zich voor het EK: 'Mogen zelfs met 8-0 verliezen'

De Oranje Leeuwinnen kunnen zich dinsdagavond plaatsen voor het EK 2025. Heel simpel gezegd: bij een overwinning in en tegen Noorwegen mag Nederland naar het toernooi in Zwitserland. Maar er zijn andere scenario's. Deze vind je hieronder.

Afgelopen vrijdag kon Oranje bij een overwinning op Italië het EK-ticket al veilig stellen, maar dat lukte niet. Beide landen kwamen niet tot scoren: 0-0. Dinsdagavond wacht poging twee en als koploper hebben de Leeuwinnen een goede uitgangspositie. Zelfs een nederlaag kan voldoende zijn voor plaatsing voor het Europees kampioenschap in 2025.

Scenario's Oranje Leeuwinnen voor EK-kwalificatie

"We mogen zelfs met 8-0 verliezen van de Noren, maar dan moet Italië-Finland gelijkspel worden óf Finland moet van Italië winnen", schetste bondscoach Andries Jonker de situatie tegenover NU.nl. Dat lijkt gezien de voorgaande wedstrijden geen reële situatie, aangezien Nederland pas drie doelpunten tegen kreeg. Daar staan overigens ook maar drie gescoorde goals tegenover.

Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 1. Nederland 5 2 2 1 8 3-3 (0) 2. Noorwegen 5 1 3 1 6 6-3 (+2) 3. Italië 5 1 3 1 6 4-3 (+1) 4. Finland 5 1 2 2 5 4-8 (-4)

Scenario 1. Nederland wint van Noorwegen: Nederland is groepswinnaar van Groep A1;

Scenario 2. Nederland speelt gelijk tegen Noorwegen: Nederland wordt eerste of tweede in Groep A1 en plaatst zich voor het EK;

Scenario 3. Nederland verliest van Noorwegen en Finland en Italië spelen gelijk: Nederland wordt tweede in Groep A1 en plaatst zich voor het EK;

Scenario 4. Nederland verliest van Noorwegen en Italië wint van Finland: Nederland wordt derde in Groep A1 en speelt play-offs voor het EK later dit jaar;

Scenario 5. Nederland verliest van Noorwegen en Finland wint van Italië: Nederland wordt op basis van onderling resultaat met Finland (1-0 en 0-0) tweede in Groep A1 en plaatst zich voor het EK.

'Geen Italianen'

Volgens bondscoach Jonker gaat zijn ploeg voor de overwinning en wordt er niet gekeken naar de andere wedstrijd. "Spelen voor één punt zit niet onze landaard. We zijn geen Italianen, geen resultaatvoetballers. Zo werkt het niet bij ons. We moeten doen waar we goed in zijn en dat is aanvallend spelen. Dat is ons handelsmerk."

De wedstrijden tussen Noorwegen en Nederland en Finland en Italië beginnen dinsdagavond gelijktijdig om 19:00 uur.