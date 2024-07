Mohamed Ihattaren verschijnt weer op het voetbalveld: 'Winnende team!'

Mohamed Ihattaren zit al een tijdje zonder contract. De voormalig speler van onder meer PSV, Ajax en Juventus was vastgelegd door Slavia Praag. De Tsjechische club liet hem in maart 2024 gaan.

Profvoetballer worden (en blijven) is een droom, maar Ihattaren ging schijnbaar iets te lichtzinnig om met het uitkomen daarvan. Bij elke club waar hij neerstreek, kwam na een tijdje het oordeel dat de in Utrecht geboren technicus het niet kan bolwerken om volledig als prof te leven. Dat houdt in: afspraken nakomen, fit blijven, geen gekke dingen doen in je vrije tijd.

Slavia Praag en Mohamed Ihattaren midden in Ramadan officieel uit elkaar Mohamed Ihattaren blijft dezelfde fouten maken. De Nederlandse voetballer heeft het nu ook weer bij Slavia Praag verpest, de vijfde club die het wel in hem zag zitten maar van een koude kermis thuiskomt. Op Eerste Paasdag maakte de club bekend officieel te breken met Ihattaren.

Auto in de fik

Toch lijkt Ihattaren het nog niet op te geven. Eerder in juni deelde hij op Instagram beelden van een work-out in een sportschool. Ook is hij al een tijdje niet meer op een negatieve manier in het nieuws gekomen, na eerdere berichten over conflicten met zijn ex-vrouw en een Porsche van hem die total loss affikte.

Ihattaren in Almere

Ook dook Ihattaren vrijdag op bij een training van SB Voetbalacademy, een voetbalschool in Almere. Hij speelde met vier makkers een vijf tegen vijf-potje. Een van zijn medespelers was Soufiane Touzani. Zij zaten in het 'winning team', zoals SB in een Instagram-story verklaarde.