Nederland tegen Frankrijk in beeld: Xavi Simons lacht, Xavi Simons huilt

Nederland en Frankrijk zijn na de 0-0 van vrijdagavond hard op weg naar de volgende ronde van het EK voetbal 2024. Beide landen hebben nu vier punten. Ondanks dat er geen goals vielen, gebeurde er toch genoeg op het veld in Leipzig. Hier is een overzicht in beeld.

Oranje begon furies aan de tweede speelronde van de groepsfase. Al na vier minuten was er een enorme kans. Daarna nam Frankrjik de touwtjes in handen, waardoor Oranje-keeper Bart Verbruggen zich kon ontpoppen tot de held van de avond. Vooral in de tweede helft moest hij aldoor alert zijn. Keer op keer stond hij op de goede plek.

Nederland bijna zeker van volgende ronde EK: dit zijn de mogelijke scenario's voor de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk Nederland heeft vrijdagavond goede zaken gedaan op het EK door met 0-0 gelijk te spelen tegen Frankrijk. Daarmee lijkt Oranje zo goed als zeker van de volgende ronde, maar toch is er nog een kleine kans dat de ploeg van Ronald Koeman het EK na de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk moet verlaten. Sportnieuws.nl zet alle mogelijke scenario's op een rijtje.

Xavi Simons

Even nog dacht Xavi Simons dat niet Verbruggen, maar hij de gevierde man zou zijn. Na een kluts-situatie haalde hij zonder nadenken uit. De bal verdween in de hoek, maar de VAR meende dat Denzel Dumfries hinderlijk buitenspel stond in een eerdere fase van de aanval. Geen tweede goal in Oranje voor Simons.

Dit is waarom het doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk werd afgekeurd Het was groot feest bij het Nederlands elftal toen Xavi Simons de 1-0 leek te maken op het EK tegen Frankrijk. De Engelse grensrechter gooide echter roet in het eten door de vlag de lucht in te steken voor buitenspel. Scheidsrechter Anthony Taylor had minutenlang contact met de VAR en besloot dat het doelpunt inderdaad niet telde. Maar waarom werd het doelpunt van Simons afgekeurd?

