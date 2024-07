Nederlands elftal met pek en veren naar huis: 'Dit is niet het Oranje wat ik op een EK wil zien'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Van Aerle zag het Nederlands elftal uitgeschakeld worden door Engeland in de halve finale. "Ik stond echt met mijn oren te klapperen", zegt de winnaar van het EK 1988.

Ik had Engeland absoluut niet zó goed verwacht. Ze speelden Nederland compleet van de mat af. Ik heb vanaf de achtste finales geroepen dat ik hoopte op Engeland, maar ik stond echt met mijn oren te klapperen. Engeland speelde heel goed, ondanks dat Nederland zelf ook heel matig was. Pas in de 83e minuut legden we de eerste goede aanval op de mat.

Gemakkelijk gegeven penalty

Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik de eerste treffer van Engeland wel heel erg gemakkelijk gegeven vond. Als we hier al penalty's om gaan geven... Natuurlijk is het buiten de zestienmeter wel een overtreding, maar toch niet binnen het strafschopgebied? Maar toen hij ging kijken wist ik het wel weer, hoor. Het is wel heel zwaar gestraft.

Door het oog van de naald

Achteraf moeten we misschien trots zijn dat we zonder topvoetbal de halve finale hebben gehaald, maar dit is niet het Oranje wat ik op een EK wil zien. We zijn een paar keer door het oog van de naald gekropen, eerlijk is eerlijk. Het was in te veel wedstrijd niet goed genoeg, dus dan moet je ook blij zijn met de halve finale. Maar toch baal ik als een stekker, want er zat meer in.

Uitblinkers van Oranje

Maar laten we vooral niet te negatief zijn. We hebben de halve finale gehaald en ik heb zeker een paar uitblinkers gezien. Bart Verbruggen, Jerdy Schouten en Cody Gakpo verdienen een groot compliment. Die waren fantastisch dit toernooi. Als Schouten zo doorgaat, dan wordt hij gewoon verkocht voor zestig à zeventig miljoen euro.

Aanblijven Ronald Koeman

En ik ben ook wel tevreden over de prestaties van Ronald Koeman, ondanks dat we niet het gewenste voetbal hebben gezien. Ik had na de groepsfase niet verwacht dat we het tot de halve finale zouden schoppen, dus eigenlijk hebben we het dan ook gewoon heel goed gedaan. Ik denk dat ze het maximaal haalbare eruit hebben gehaald. Koeman verdient zeker nog een kans op het WK 2026.

