Noa Lang deelt heerlijke anekdotes over Louis van Gaal: 'Veel boys haten hem, maar ik hou er van'

Noa Lang koestert nog altijd warme gevoelens voor Louis van Gaal. Onder de trainer maakte Lang het WK in Qatar mee en daar denkt hij nog vaak aan terug. De markante bondscoach heeft veel indruk gemaakt op de buitenspeler.

Lang, die niet meedoet aan het EK voetbal in Duitsland, blikt in gesprek met het YouTube-kanaal Supergaande terug op het WK in Qatar. Oranje haalde de kwartfinale, maar sneuvelde na de veelbesproken wedstrijd tegen Argentinië. De markante Van Gaal maakte tijdens het toernooi heel veel indruk op Lang, die het af en toe zwaar te verduren kreeg dankzij de bondscoach.

Een moment op de training staat Lang nog bij. "Ik kreeg een crossbal en nam de bal achter het standbeen mee, ging buitenom en gaf een voorzet", vertelt hij. Complimenten van de trainer, zou je denken. Niet bij Van Gaal. "Noa Lang! Wat denk jij nou?", riep Van Gaal volgens de aanvaller uit. "Dat circus... Stuur ik je gewoon weer naar huis hè."

De manier van trainen van Van Gaal zorgde er volgens Lang voor dat iedereen scherp was tijdens het toernooi. "Onder Van Gaal staat de hele training onder hoogspanning", vindt Lang. "Als je mentaal niet sterk bent bij Louis van Gaal, ga je het niet halen man. Hij laat je stressen."

Daar kan niet iedereen tegen. Lang begrijpt wel dat er veel spelers zijn die moeite hebben met Van Gaal als trainer. "Veel boys uit het buitenland, zoals Angel Di Maria, haten hem. Veel boys kunnen er niet mee dealen, maar ik hou er van. Hij triggert mij. Weet je hoe vaak ik gesprekken met hem heb gehad? Nog steeds, hij stuurde nog een bericht over mijn blessures. Hij is ook echt een mens en laat emoties zien, heeft interesse in hoe het met je gaat."

