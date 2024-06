Ronald Koeman laat doorschemeren: 'Xavi Simons heeft absoluut een goede kans voor de basis'

Bondscoach Ronald Koeman puzzelt in aanloop naar het EK nog op enkele posities. Voorafgaand aan de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland gaf hij maar liefst acht andere spelers de kans. Koeman verklaarde dat in ieder geval twee spelers een goede kans maken op een basisplek.

Tot dusver haalden Teun Koopmeiners en Xavi Simons nog niet hun hoge niveau, zoals ze spelen bij hun clubs. Koeman houdt vertrouwen. "Ze voelen zich heel prettig bij hun clubs. Nu moeten ze het niveau halen, zoals ze doen bij hun clubs. Xavi en Teun zijn absoluut spelers die kans maken op basis", zei Koeman voorafgaand bij NOS.

Vervanger Frenkie de Jong nog onduidelijk: 'Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zijn nog opties' Frenkie de Jong zit nog altijd op schema in zijn herstel. Dat is het verhaal dat Ronald Koeman deelde op de persconferentie woensdagmiddag. Donderdag speelt Nederland een oefeninterland tegen Canada. Pas na deze wedstrijd zal Frenkie de Jong zich voegen bij de groepstraining.

Koopmeiners viel in de warming-up voor de wedstrijd tegen IJsland geblesseerd uit met een liesblessure. Het is nog afwachten of Koeman beroep op hem kan doen dit EK. "Teun groeide met name in de laatste interlands meer richting zijn niveau van Atalanta. Bij hem vond ik het niet nodig om er met hem over te praten."

Volgens Koeman speelt bij Simons vooral zijn jeugdigheid een grote rol, dat hij nog niet zijn Leipzig-niveau haalt. "Xavi wil soms nog iets te veel of op momenten dat het niet kan. Dat is ook de leeftijd en ervaring. Daar moet hij op een goede manier mee omgaan en daar probeer ik hem in te steunen", aldus Koeman.

