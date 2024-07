Oud-speler zorgt voor ludiek dreigement aan Gareth Southgate: 'Als hij niet start, loop ik naar huis!'

Kobbie Mainoo moet starten voor Engeland tegen Zwitserland. Dat is althans de niet zo gekleurde mening van Rio Ferdinand, die lang speelde voor de huidige werkgever van Mainoo: Manchester United. Gareth Southgate is nog zoekende naar zijn ideale middenveld en volgens Ferdinand is Mainoo de oplossing.

Groots is het nog allemaal niet wat Engeland liet zien dit EK. Het begon met een 1-0 zege op Servië, daarna volgden remises tegen Denemarken (1-1) en Slovenië (0-0). Met hangen en wurgen knokten de Engelsen zich in de achtste finale langs Slowakije. Jude Bellingham maakte pas in de 95e minuut gelijk, waarna Harry Kane in de verlenging de winnende maakte: 2-1. Zaterdagavond wacht de kwartfinale tegen Zwitserland.

Engelse pers haalt ploeg van Gareth Southgate door gehaktmolen: 'Horrorshow, bijna een ramp' Engeland wist gisteren op het nippertje een gigantische verrassing op het EK af te wenden. De ploeg stond op het randje van uitschakeling tegen Slowakije, maar door een goal van Jude Bellingham had het land nog een kans in de verlenging. Engeland ging door, maar de pers is niet te spreken over de prestatie.

Lopend naar huis?

Mainoo begon in de kwartfinale tegen Slowakije en werd na 84 minuten gewisseld toen Engeland nog met 1-0 achter stond. In de vermoedelijke opstelling is het gezicht van Mainoo terug te zien, tot blijdschap van Ferdinand. 'Als Kobbie niet start, loop ik terug uit Duitsland! Het moet….', schreef de oud-international op X. Het zou toch mooi zijn als Southgate anders bepaalt.

If Kobbie ain’t starting, I’m walking back from Germany! Has to…. https://t.co/51yVgMwIKB — Rio Ferdinand (@rioferdy5) July 4, 2024

Mainoo verdiende in maart van dit jaar zijn debuut bij de Engelse nationale ploeg, nadat Erik ten Hag hem door de vele blessures bij Manchester United de kans in de basis gaf. Sindsdien speelde de 19-jarige middenvelder zes interlands voor The Three Lions. Daar kan zaterdagavond een zevende bijkomen.

