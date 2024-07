TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Engeland - Zwitserland

Engeland weet dit Europees kampioenschap nog niet te overtuigen, terwijl Zwitserland op indrukwekkende wijze Italië uitschakelde in de achtste finales. Kunnen de Zwitsers opnieuw stunten in de kwartfinale? Lees hier op welke zender je naar de wedstrijd tussen Engeland en Zwitserland kijkt.

In de eerste groepswedstrijd zette Jude Bellingham zijn ploeg al snel op voorsprong, waarna de wedstrijd tegen Servië (1-0) weinig spektakel meer bevatte. Ook de gelijke spelen tegen Denemarken (1-1) en Slovenië (0-0) waren niet om je vingers bij af te likken.

In de achtste finale stond Engeland zelfs op het randje van uitschakeling nadat Ivan Schranz met zijn derde van het toernooi Slowakije op voorsprong had gezet. Pas in de 95ste minuut trok Engeland de stand gelijk via Jude Bellingham. In de verlenging scoorde goalgetter Harry Kane direct de 2-1, waarna de Engelsen nog enkele keren met de schrik vrijkwamen. Uiteindelijk ging de ploeg van Garry Southgate met de hakken over de sloot door naar de kwartfinales.

Domineren tegen Italië

Zwitserland won het eerste groepsduel met 3-1 van Hongarije, waarna gelijkgespeeld werd tegen Schotland (1-1). De laatste wedstrijd in de poule leek er gestunt te worden tegen Duitsland, maar Niclas Füllkrug gooide in de blessuretijd roet in het eten (1-1). Daardoor eindigde Zwitserland zoals verwacht achter Duitsland op de tweede plaats in groep A.

Daarna volgde in de achtste finale een prestatie van formaat. Want hoewel Italië al even niet meer de voetbalgrootheid is die het jaren geleden was en Zwitserland in staat werd geacht de Italianen naar huis te sturen, was de manier waarop dat gebeurde indrukwekkend. De Zwitsers domineerden volledig in het eerste uur en wonnen dik verdiend met 2-0.

Zender Engeland - Zwitserland

Nu is de vraag of Zwitserland het ook Engeland moeilijk kan maken. Het antwoord daarop komt vanaf zaterdagavond 18.00 uur, wanneer er wordt afgetrapt. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 1, waar vanaf 17.30 uur wordt voorbeschouwd op het duel. Tien minuten voor de aftrap wordt er geschakeld naar het stadion voor de opkomst en volksliederen.

Na de wedstrijd gaat de focus op de laatste kwartfinale, Nederland - Turkije. De winnaar daarvan speelt tegen de winnaar van Engeland - Zwitserland.

