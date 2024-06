Oud-Wolfsburgspelers populair bij open training Oranje, Brian Brobbey eerder van het veld

De tweede training van Oranje zit erop. Het was de eerste training waarbij Ian Maatsen daadwerkelijk inspanning moest leveren. Voor Micky van de Ven was het een speciale training: onder de paar honderd fans op de tribune, zaten veel Wolfsburg-supporters die hem toezongen. Ook Xavi Simons was populair.

Nog vier dagen, dan speelt Nederland het eerste EK-duel tegen Polen. De 25-koppige selectie van Oranje is fit, oogt relaxed en maakt veel lol op de training. Er waren veel mensen op de open training van Oranje afgekomen. Hordes schoolkinderen zaten op de tribune en schreeuwden de spelers toe. Micky van de Ven het hardst, maar ook Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Ian Maatsen waren populair. Natuurlijk konden Virgil van Dijk en Memphis Depay niet achterblijven.

De kinderen op de tribune hadden het dus naar de zin, net als de spelers op het veld. Waar maandag de training alleen uit fietsen en stretchen bestond, mochten ze vandaag wel vol gas gaan. Een positiespel dat af en toe de nodige discussie opleverde en een fel partijspel waarbij mooie goals werden gemaakt. Met zijn goal kreeg Wout Weghorst de lachers nog op zijn hand; een voorzet van Daley Blind kwam op kniehoogte maar hij kreeg het voor elkaar de bal met zijn hoofd het goal in te werken.

Opstelling

Over een vermoedelijke opstelling lijkt nog weinig over bekend. Bondscoach Ronald Koeman zei op de persconferentie dat hij 'al wel een beeld' in zijn hoofd had, maar deelde daar uiteraard niets over. Wat opvallend was, was dat Brian Brobbey wat eerder naar binnen ging na een duel met Matthijs de Ligt. Al was er een roulatie in het uitstappen van spelers. Zo zat Virgil van Dijk ook een tijd in de dug-out toe te kijken bij het partijtje.

Koppeltjes waren er ook te zien bij de partijen: Stefan de Vrij en Van Dijk als centraal duo, Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida aan de rechterflank. Maar daar zaten veel wisselingen in. Welk koppeltje straks in de basis zal staan, blijft giswerk. Iemand die ook op de training solliciteert naar een basisplaats is Joey Veerman. Hij gaat moeiteloos mee met het niveau en was nadrukkelijk aanwezig bij de partijen.

Ian Maatsen geen last van vakantie

Maatsen heeft geen last van de tien dagen vrij die hij heeft gehad. De verdediger speelde op 1 juni de Champions Leaguefinale en ging daarna op vakantie. Maandag moest hij halsoverdekop naar Wolfsburg om bij Oranje aan te sluiten. Hij heeft daar geen moeite mee gehad, want hij trainde gewoon op volle kracht mee.

Wout Weghorst vergeten

Waar Van de Ven toegezongen werd, lijkt Weghorst wat meer vergeten. Hij werd na afloop geïnterviewd door de stadionspeaker, omdat hij toch een mooie tijd heeft gehad bij Wolfsburg. Hij speelde Champions Leaguevoetbal met Wolfsburg en werd topscorer bij de club. Toch zat Van de Ven beter in het geheugen van de jonge fans.

Na afloop van de training moesten Weghorst, Matthijs de Ligt, Blind, Dumfries, Steven Bergwijn en Georginio Wijnaldum nog apart sprintjes trekken. Cody Gakpo en Donyell Malen werkten nog wat ballen af op Justin Bijlow en Mark Flekken.