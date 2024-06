Moeder van Frenkie de Jong heeft een boodschap voor hem: 'Ik uit het niet zo vaak in woorden...'

Marjon Schuchhard-de Bruijn is de moeder van Frenkie de Jong, die met Nederland deelneemt aan het EK voetbal 2024 in Duitsland. Hoe beleeft zij de loopbaan van de middenvelder?

Elke ouder van een voetballertje, op welk niveau dan ook, weet welke emoties er allemaal loskomen als je kind mooie dingen laat zien op het veld. Kan je nagaan hoe trots de moeder van Frenkie de Jong is. Marjon Schuchhard-de Bruijn doet haar verhaal.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Schuchhard-de Bruijn (52) dat het ook voor haar spannend is of de middenvelder van FC Barcelona op tijd is hersteld van een enkelblessure. Die kwetsuur houdt hem vooralsnog tegen, waardoor hij donderdag ontbrak in de oefenwedstrijd tegen Canada en ook de oefenpot tegen IJsland zal missen. "Onlangs speelde zijn enkel weer op bij een wedstrijd voor FC Barcelona, dus het is spannend hoe het zal gaan op het EK. Die enkel blijft wel zijn zwakke plek", zegt ze.

Barcelona

Dat De Jong een speciale speler is konden velen al op jonge leeftijd zien. Kappen, draaien, oplossingen vinden, balvastheid: als dreumes vielen die zaken al op. Als tiener al zei Frenkie dat hij ooit bij Barcelona wilde spelen, met zijn held Lionel Messi. "Toen hij 22 was, zei ik tegen hem dat hij maar op zoek moest gaan naar een nieuwe droom, omdat deze al was uitgekomen. Dat was heel onwerkelijk en eigenlijk is het dat nog steeds", aldus zijn moeder.

Werk

Denk maar niet dat De Jongs moeder aldoor in het gastenverblijf van de voetballer in Barcelona logeert. Ze heeft haar eigen leven en wil Frenkie en zijn partner (die onlangs zijn getrouwd) niet in de weg zitten. Wel vindt ze het 'lastig' dat er zoveel afstand tussen ze zit. Bovendien vindt ze veel voldoening in haar werk: "Ik help mensen met hun huishouding als ze dat zelf niet meer kunnen. Mijn werk is heel belangrijk voor me."

Supertrots

Uiteraard geniet ze van wat De Jong allemaal op de mat legt tijdens wedstrijden. Maar dat is niet zozeer de reden dat ze zo trots op hem is. Ze vindt het belangrijker dat hij ook buiten het veld een goed mens is. Niet voor niks werd hij vooral in zijn begindagen bij Barcelona 'de eeuwige glimlach' genoemd (La Sonrisa permanente).

Zijn moeder noemt hem 'een hele lieve jongen'. Fijn voor hem om dat nu ook in de media te lezen, want zijn moeder geeft toe dat ze zulke dingen best wat vaker kan zeggen: "Ik uit het niet zo vaak in woorden, maar ik ben supertrots op hem."