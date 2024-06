Spelers Feyenoord duiken in Leipzig op tegen Frankrijk als fanatieke fans van Oranje

Nederland heeft er een supporter bij op het EK: Feyenoorder Timon Wellenreuther. De Duitse keeper is samen met teamgenoot Bart Nieuwkoop op de tribune in Leipzig gespot voor het duel van Oranje tegen Frankrijk. Ook Nick Marsman, voormalig Feyenoord en tegenwoordig doelman bij ADO, is met het groepje mee.

Veel juichen konden ze nog niet, maar via sociale media is wel te zien dat ze achter het Nederlands elftal staan. Timon Wellenreuther plaatste een foto in zijn Instagram Story, die weer werd gedeeld door Bart Nieuwkoop en Nick Marsman. Er is ook nog een andere vriend bij, die geen profvoetballer is.

Jarenlang in Nederland gevoetbald

Wellenreuther begon zijn carrière bij Schalke, waarmee hij zelfs in de Champions League speelde. In 2017 kwam hij in Nederland terecht bij Willem II, dat hem drie jaar later verkocht aan Anderlecht. In 2021/22 speelde Wellenreuther weer op huurbasis in Tilburg en een jaar later zelfs bij Feyenoord. Met die club werd de keeper vorig jaar kampioen.

Wellenreuther keepte veel bij Feyenoord vanwege blessures bij Justin Bijlow en had onder meer een belangrijke redding vlak voor tijd in de gewonnen uitwedstrijd bij Ajax. Het leverde hem een vast contract op in Rotterdam. Ook dit seizoen stond Wellenreuther veelvuldig onder de lat vanwege de absentie van zijn concurrent Bijlow, die op het EK derde keeper is van Oranje. Met Wellenreuther als doelman veroverde Feyenoord de beker.

Vertrek bij Feyenoord?

Toch is het niet uitgesloten dat Wellenreuther deze zomer vertrekt bij Feyenoord. " Ik houd er niet van om op de bank te zitten. Niemand houdt daarvan. Je wilt voetballen en niet alleen maar trainen om vervolgens op de bank te zitten, maar soms moet je je rol accepteren", zei hij tegen het einde van het afgelopen seizoen. Hij wil in het nieuwe seizoen ergens eerste doelman zijn.

Timon Wellenreuther wil volgend seizoen ergens eerste keeper zijn: 'Niemand vindt dit leuk' Timon Wellenreuther zal deze zomer met extra interesse in de gaten houden wat Justin Bijlow gaat doen. Wellenreuther, normaal gesproken reservekeeper bij Feyenoord, wil volgend seizoen namelijk ergens de eerste keeper zijn.

