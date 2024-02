'Steven Bergwijn zag woestijn wel zitten, terwijl ook Bayern München tientallen miljoenen over had voor Ajax-aanvoerder'

Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn stond afgelopen winter serieus in de belangstelling van Bayern München, zo vertelde zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

"Bayern München heeft ons zeker gepolst", aldus Van Kooperen over de interesse in Bergwijn. "Twee dagen voor het sluiten van de transfermarkt. Ze waren heel duidelijk dat er een andere eerste optie was waar ze voor wilden gaan. Hij ging om een eventueel bod van meer dan 30 miljoen euro. Het is lastig om nu te zeggen of Bergwijn dat zou hebben gedaan." Bayern haalde uiteindelijk de eerste optie, Bryan Zaragoza, naar Duitsland.



Ook vanuit Saoedi-Arabië was er belangstelling voor de aanvoerder van de Amsterdammers. "Al-Ettifaq heeft zich twee keer gemeld", aldus Van Kooperen. "Steven stond daar eventueel wel voor open, maar het lijkt me op dit moment niet de beste stap voor hem en hij zit nog bij Ajax. Maar ik denk dat je op zo'n moment alles open moet houden."

"Toen Steven naar Ajax ging, werd hem verteld dat er een sterk elftal om hem heen zou worden gebouwd. Dat de sterkhouders zouden blijven. Maar dat is niet gebeurd. Martinez en Antony vertrokken. Dan moet je je heel snel aanpassen en dat heeft hij in mijn ogen goed gedaan. Hij loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid."

Van Kooperen (25) is de zoon van zaakwaarnemer Fulco van Kooperen en regelt namens SEG de zaken van onder meer Abdelhak Nouri, Guus Til, Joey Veerman, Edson Álvarez, Jorge Sanchez en Silvano Vos.

Jordan Henderson

Voor Vos is er minder kans op speeltijd door de komst van Jordan Henderson. En ook bij de komst van de Engelsman speelde Van Kooperen, die eerder kritisch was op het gebrek aan speeltijd voor spelers uit de eigen jeugd bij Ajax, een rol. "Iedereen heeft kunnen zien wat Ajax in de eerste van het seizoen miste en dan is het niet gek dat je een type als Henderson haalt", zei hij nu.

"Ik wist wat Ajax zocht en dat Henderson niet happy was in Saoedi. Toen heb zijn zaakwaarnemer gebeld om te vragen of hij open zou staan voor Ajax en daarna heb ik Ajax gebeld om te zeggen dat ik dacht dat ik een goede zes (positie van verdedigende middenvelder, red.) voor ze had gevonden."