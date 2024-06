Teleurstellend Brazilië komt niet tot scoren in openingswedstrijd Copa América

Brazilië is teleurstellend begonnen in de Copa América. Het speelde in de eerste wedstrijd gelijk tegen Costa Rica.

De Zuid-Amerikaanse voetbalgrootmacht kreeg kans op kans, maar verzilverde er geen in Los Angeles. Het werd 0-0 tegen het veel minder hoog aangeschreven Costa Rica. Drie van de negentien schoten waren gericht tussen de palen, maar die keren stond de Costa Ricaanse keeper Patrick Sequeira in de weg.

"Het was frustrerend", zei aanvaller Lucas Paqueta na afloop. "We speelden een geweldige wedstrijd en vochten tot het einde, maar we moeten onze afwerking verbeteren. Ik miste zelf drie kansen."

Voorafgaand aan het toernooi kwam er veel kritiek op de selectie van Brazilië. Volgens het Braziliaanse volk zouden de spelers een gebrek aan inzet tonen.

Vormcrisis Santiago Giménez houdt aan: Mexico scoort direct na zijn wissel Terwijl een aantal van zijn ploeggenoten actief zijn op het EK is Feyenoord-spits Santiago Giménez namens Mexico actief op de Copa América. De aanvaller kreeg in het eerste duel van de Mexicanen het vertrouwen van bondscoach Jaime Lozano, maar het lijkt erop dat hij zijn vorm uit Rotterdam heeft meegenomen.

Colombia - Paraguay

Colombia won in Houston met 2-1 van Paraguay en nam de leiding in de groep. James Rodríquez bereidde beide goals voor, die op naam kwamen van Daniel Muñoz en Jefferson Lerma.

Paraguay is de volgende tegenstander van Brazilië in de Copa América. Die wedstrijd wordt zaterdag 29 juni gespeeld.