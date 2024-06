TV-gids: op deze zender kijk je naar Suriname tegen Saint Vincent voor de WK-kwalificatie

Suriname speelt woensdagavond 5 juni tegen Saint Vincent en de Grenadines. Etienne Vaessen, Gyrano Kerk en Immanuel Pherai kunnen hun debuut maken voor Natio. Lees hier op welke zender je kijkt naar Suriname tegen Saint Vincent.

Het is de eerste wedstrijd van Natio in de WK-kwalificatie. Suriname zit in een poule van vijf landen, waarvan de beste twee landen doorgaan naar het volgende deel van de kwalificatie voor het WK 2026. Allereerst moet Suriname dus af zien te rekenen met Saint Vincent en de Grenadines.

WK-kwalificatie van Suriname

Verder zit Suriname in een poule met Puerto Rico, El Salvador en Anguilla. Op 8 juni speelt Suriname het uitduel tegen Anguilla. Mocht Natio bij de beste twee uit de poule eindigen, gaat het door naar de derde ronde.

In de derde ronde zou Suriname dan in een groep van vier landen terechtkomen. Als het eerste wordt in die groep, gaat het rechtstreeks naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Bij een tweede plek maakt het nog kans op een intercontinentale play-off.

Zender Suriname - Saint Vincent en de Grenadines

De wedstrijd tussen Suriname en Saint Vincent en de Grenadines begint woensdag 5 juni om 23:00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 1. Je kan een kleine tien minuten voor de aftrap inschakelen op de zender voor de voorbeschouwing.

Debutanten

Suriname is continu bezig met het versterken van de selectie. Nederlanders met Surinaamse roots kunnen met een sportpaspoort toch voor het nationale team uitkomen. Officieel hebben Surinamers in Nederland namelijk geen Surinaams paspoort.

Laatst kwam Etienne Vaessen veel in het nieuws. De keeper van RKC Waalwijk heeft een Surinaamse opa en kwam er dus achter dat hij voor het nationale elftal mocht keepen. Hij werd opgeroepen voor de eerste twee WK-kwalificatieduels. Bij Suriname zal hij onder de lat staan met 'Burnet' op zijn rug, de achternaam van zijn opa.

Ook Kerk (Royal Antwerp) en Pherai (HSV) zijn voor het eerst opgeroepen voor Natio. Danilho Doekhi, verdediger van Union Berlin, zei bij Voetbal International in gesprek te zijn met Suriname over een interlandcarrière daar.