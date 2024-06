Twee nieuwe namen voor Suriname? ‘Denk dat hij in de toekomst voor Natio gaat uitkomen’

Het is ondertussen een klassieke vraag bij het Surinaams voetbalelftal: komen er nog nieuwe spelers bij? Woensdagavond debuteerden Etienne Vaessen, Immanuel Pherai en Gyrano Kerk voor Suriname. Sheraldo Becker, die er al sinds 2021 bij is, weet meer over potentiële nieuwe spelers: Danilho Doekhi en Javairo Dilrosun.

Natio won woensdagavond met 4-1 van Saint Vincent en de Grenadines voor de WK-kwalificatie. Becker scoorde zijn derde doelpunt voor Suriname en kijkt tevreden naar het elftal. De Real Sociedad-aanvaller zegt tegen Sportnieuws.nl: “Elke positie is dubbel bezet. We maken elke keer stappen. Qua spelers ook: veel meer jongens willen voor Natio uitkomen.”

Suriname wacht op Danilho Doekhi

Eén van de namen die veel wordt genoemd, is dus Doekhi. Becker speelde tot een half jaar geleden samen met Doekhi bij Union Berlin. De twee spraken vaak over het land en de nationale ploeg. “Natuurlijk heb ik met Doekhi gesproken. Maar ik ben niet zo iemand die zegt: je moet komen. Uiteindelijk beslist-ie zelf.”

Toch neemt het wel serieuze vormen aan. “Ik heb inderdaad gehoord dat hij bezig is om voor Natio uit te komen, dat is alleen maar beter. Wat ik zei: heel veel jongens willen nu voor Natio uitkomen en dat is mooi. Zo zie je dat we progressie boeken.” Voetbal International meldde dat Suriname met Doekhi in gesprek is.

Ook een sportpaspoort voor Javairo Dilrosun?

Nederlandse Surinamers beschikken enkel over een Nederlands paspoort. Sinds een paar jaar is het mogelijk om een speciaal sportpaspoort te krijgen, waardoor het voor spelers als Becker, Doekhi en Kerk toch mogelijk is om voor Suriname uit te komen. Zo kreeg Vaessen een sportpaspoort, omdat hij een Surinaamse opa heeft.

Een andere optie is Javairo Dilrosun, een neef van Becker. Spreken zij wel eens met elkaar over Natio? “Zeker, zeker. Hij zou het ook wel leuk vinden. Nu ligt de bal bij hem. Hij speelt natuurlijk in Mexico en deze periode was een beetje lastig voor hem. Weinig vakantie, heel seizoen achter de rug. Maar ik denk wel dat hij in de toekomst voor Natio uit gaat komen.”