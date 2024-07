Uitglijder Ajax in eerste oefenduel onder nieuwe trainer Francesco Farioli

Bondscoach Ronald Koeman heeft in zijn succesvolle loopbaan vrijwel alles meegemaakt. Zo was hij speler en trainer bij de Nederlandse top drie, FC Barcelona en Oranje. Privé ging het niet altijd voor de wind. Zijn vrouw Bartina kampt met borstkanker en zelf kreeg hij een hartinfarct. Dit weten we over de bondscoach, die met het Nederlands elftal op het EK in Duitsland in de kwartfinales staat.