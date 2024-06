Valencia-fans krijgen fikse straf na racisme jegens Vinicius: veroordeeld tot acht maanden cel

De Valencia-supporters die vorig jaar mei Vinicius Junior racistisch bejegenden, zijn veroordeeld tot acht maanden cel. Het is de eerste keer dat er in Spanje voetbalsupporters een gevangenisstraf krijgen.

Maar in Spanje geldt een bijzondere regel. Veroordeelden hoeven celstraffen onder de twee jaar niet uit te zitten in de gevangenis, mits zij geen andere overtredingen begaan. De fans van Valencia, die ook een stadionverbod van twee jaar aan de broek kregen, blijven dus op vrije voeten.

Real Madrid-aanvaller Vinicius is vaker het mikpunt van racisme. In de uitwedstrijd tegen Valencia was hij helemaal klaar met de termen. De Braziliaanse aanvaller rende naar de tribunes toe en wees de daders aan. Zo konden zij niet wegkomen met hun daad.

𝘽𝙄𝙕𝘼𝙍: Het loopt volledig uit de hand bij Valencia.. ❌ Wat gebeurt er allemaal?! Rood voor Vinícius Júnior voor een klap in het gezicht en triest gedrag van spelers en het Valencia-publiek.. 😢#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/bfSRnBrPcu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

La Liga is content met de straf

La Liga, de Spaanse voetbalcompetitie, is blij met de straf van de supporters. Voorzitter Javier Tebas reageerde: "Geweldig nieuws voor de strijd tegen racisme in Spanje. Het herstelt het onrecht dat Vinícius is aangedaan en geeft een duidelijke boodschap af aan de mensen die naar een voetbalstadion gaan om te beledigen."

De Valencia-fans hadden maximaal een jaar de cel in gekund, maar door hun medewerking voldeed een straf van acht maanden. Zij lazen tijdens de hoorzitting een excuusbrief voor, gericht aan La Liga, Real Madrid en Vinicius.

Voorop in de strijd

Vinicius loopt voorop in de strijd tegen racisme in het Spaanse voetbal. Hij is vaak het mikpunt van kritiek. Toen hij daar in maart vragen over kreeg bij een persconferentie van de Braziliaanse voetbalselectie, barstte hij in tranen uit. "Het enige wat ik wil is voetballen en dat zwarte mensen niet lijden", zei hij toen.

"Ik heb zoveel klachten ingediend en niemand wordt gestraft, geen enkele club wordt gestraft. Met elke dag die voorbijgaat, vecht ik voor iedereen die dit meemaakt. Als het alleen voor mij en mijn gezin was, weet ik niet of ik door zou gaan. Maar ik werd uitgekozen om een ​​heel belangrijke zaak te verdedigen en een zaak die ik elke dag bestudeer, zodat mijn vijfjarige broertje in de nabije toekomst niet hoeft te ondergaan wat ik doormaak."