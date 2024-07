Video | Bizar: Braziliaanse politie schiet keeper in zijn been

Een wedstrijd in Brazilië is gigantisch uit de klauwen gelopen. Na afloop van het duel schoot een Braziliaanse agent met een rubberen kogel in het been van de keeper van de thuisploeg. Die liep een flinke wond op. Bekijk de bizarre beelden hieronder.

Het vreselijke incident gebeurde bij de wedstrijd tussen Grêmio Anápolis en Centro Oeste in de Campeonato Goiano. De uitploeg won met 2-1 en na afloop sloeg de sfeer snel om. Spelers van beide teams gingen met elkaar op de vuist, waardoor de politie het veld betrad. Zij wilden dat de spelers weg gingen, maar doelman Ramon Souza deed het tegenovergestelde.

Agent schiet keeper in zijn been

In plaats van naar de politie te luisteren, stapte hij er juist met de nodige gebaren op af. Zonder enige waarschuwing loste een van de agenten een rubberen kogel af, vol op het been van Souza. Die strompelde vervolgens weg en werd op het veld aan zijn verwondingen geholpen. Later werd hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Por esse ângulo fica mais BIZARRO ainda.



Que vergonha, que despreparo, e não é novidade. pic.twitter.com/AtV6uj4JkB — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 11, 2024

Grêmio Anápolis reageerde na de wedstrijd vol afschuw. 'Na afloop van de wedstrijd werd onze doelman Ramon Souza op laffe wijze geraakt door een rubberkogel, die door een politieagent werd gelost', schreven ze in een statement. '10 juli wordt gekenmerkt door een gewelddadige, vuile en afschuwelijke daad tegen een van onze spelers, die nooit zal worden vergeten.'

🇧🇷 | Escándalo en el fútbol de Brasil: un policía le disparó a un jugador.



El portero del Gremio Anápolis, Ramón Souza, resultó herido en una pierna luego de que un policía le dispara una bala de goma tras el partido de fútbol contra Central-oeste, en la Segunda División. pic.twitter.com/XrhyK2Sep1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 11, 2024

De politie liet weten een onderzoek te zijn begonnen.