Indrukwekkende Jonas Vingegaard moest in Tour terugdenken aan horrorval: 'Was even schrikken'

Jonas Vingegaard wist na anderhalve maand training niet waar hij stond. Pas anderhalve week voor de start van de Tour de France was duidelijk dat de titelverdediger op tijd fit was om deel te nemen. Hij twijfelde, maar kon na de tweede etappe zeggen dat hij terug is. Grischa Niermann, ploegleider van Visma - Lease a Bike, keek in Bologna tevreden terug op het verloop.

Daarin had tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard een aanval van uitdager Tadej Pogacar weerstaan. De Deen staat in tijd gelijk met de Sloveen, die de gele trui overnam van Romain Bardet. Vingegaard rijdt zijn eerste koers sinds een zware val in april in de Ronde van Baskenland.

Tevreden Vingegaard

"Dit was een van de etappes waar ik verwachtte wat tijd te verliezen op Pogacar. Dat is niet gebeurd, daar ben ik superblij over", vertelde de Visma-renner. "Ik zit superdicht bij mijn oude niveau. Dat ik Tadej op die laatste klim kon volgen, voelt als een kleine overwinning voor me. Ik heb natuurlijk geen ideale voorbereiding gehad. Maar ik ben beter dan ik ooit had verwacht. Ik ben heel tevreden."

De renners van Visma | Lease a Bike hadden het tempo vanaf de voet van de slotklim in Bologna opgevoerd. Ze zagen Pogacar al snel zijn aanval inzetten. Achter een aantal koplopers die buiten bereik waren. Alleen Vingegaard kon volgen. "Pas na de top heb ik overgenomen, met het idee om tijd te winnen op andere concurrenten", legde Vingegaard uit.

Vingegaard kwam met de schrik vrij

Even leek hij onderuit te gaan in de afdaling. "Ik raakte de grond met mijn pedaal, dat was even schrikken." De val in het Baskenland schoot even door zijn hoofd. "Maar niet lang. Ik hoop weer de oude te zijn. Je weet niet waar je staat na zo'n herstelperiode. Het is mooi dat ik kan zeggen dat ik terug ben."

Team Visma | Lease a Bike op dreef ondanks valpartijen

"Ik heb een supergoede Jonas gezien en een supergoede ploeg. Ik ben blij met de uitkomst van deze rit", vertelde ploegleider Grischa Niermann. Renners Wout van Aert en Matteo Jorgenson waren onderuitgegaan tijdens de tweede etappe van de Tour de France. Zaterdag was Wilco Kelderman ook al gevallen. "Maar ze lijken alle drie oké", deelde Niermann opgelucht mee.

Aanval Pogacar

"Het was voor ons niet zozeer een verrassing dat Jonas meekon toen Pogacar aanviel. Maar we wisten niet hoe hij aan de start zou staan van deze Tour", vertelde Niermann.

"Deze rit was op het lijf van Pogacar geschreven. En het was een flinke aanval, anders hadden Evenepoel en Roglic ook wel meegekund. Ik denk dat dit de verhoudingen zijn, zoals we die de afgelopen twee jaar ook hebben gezien. Als het puntje bij paaltje komt, zijn dit de beste twee renners. Maar we zijn wel nog maar twee dagen onderweg."

Over twee dagen volgt al een rit over de Galibier, een hoge Alpencol die beter past bij Vingegaard. "In theorie moet Jonas daar beter zijn, maar we rekenen ons niet rijk. Voor dit moment staan we waar we willen staan. Dat hadden we gehoopt, maar niet verwacht."

