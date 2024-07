Jonas Vingegaard begint zonder verkenning aan tijdrit Tour de France

Van Jonas Vingegaard hoeven geen wonderen te worden verwacht tijdens de eerste tijdrit in de Tour de France op vrijdag. De winnaar van de afgelopen twee edities heeft het rondje namelijk helemaal niet verkend. Niet dat Vingegaard dat niet wilde, hij kon dat simpelweg niet.

Terwijl zijn ploeg om verkenning was, was de Deen herstellende van zijn zware van in de Ronde van het Baskenland. Het was twijfelachtig of Vingegaard de Tour de France ging halen, maar dat lukte hem nog wel. "Ik ken het parcours nu alleen via videobeelden", vertelde de tweevoudig Tourwinnaar na de zesde etappe tegen de in de mixed zone verzamelde media. "Het ziet er licht heuvelachtig uit en niet heel technisch."

Magistrale tijdrit vorig jaar

Vingegaard verpletterde vorig jaar in de Tour de concurrentie in de enige en vakkundig voorbereide tijdrit, waarin hij vooral Tadej Pogacar een zware klap toebracht. De rollen zijn dit jaar vooralsnog omgedraaid. Pogacar verdedigt in de zevende etappe de gele leiderstrui. De Sloveen heeft 45 seconden voorsprong op de Belg Remco Evenepoel en 50 op Vingegaard.

De schade beperken lijkt de opdracht van Vingegaard, die naar topvorm hoopt te groeien de komende weken. "Tadej doet het altijd goed in tijdritten en Remco is voor mij de grote favoriet. Ik ga mijn best doen, dan zien we wel wat het oplevert."

