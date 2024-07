Jonas Vingegaard had een grotere achterstand op Tadej Pogacar verwacht: 'Voelt als een kleine overwinning'

In de vierde etappe van de Tour de France deelde Tadej Pogacar de eerste dreun uit aan zijn rivaal Jonas Vingegaard. Tijdens de laatste kilometer van de Col du Galibier moest Vingegaard het wiel van de Sloveen laten gaan en in de afdaling liep de achterstand op. Toch was de kopman van Visma | Lease a Bike na de finish vrij positief na zijn tijdverlies.

"Het is jammer om tijd te verliezen", begon Vingegaard na de etappe bij de NOS. "Om eerlijk te zijn: toen we begonnen aan de Tour, hadden we al verwacht dat we in bijna alle van de eerste vier etappes tijd zouden verliezen. Dat dit alleen gebeurd is in een van deze ritten, is iets waar we behoorlijk blij mee kunnen zijn."

Gewicht speelt hem parten

Op de top van de Galibier was het verschil nog beperkt tot tien seconden, maar in de afdaling vergrootte Pogacar zijn voorsprong. “Ook is het zo dat ik de koers voor het grootste deel verlies in het tweede deel van de afdaling. In dat deel was gewicht van groter belang. Ik denk dat we blij kunnen zijn met hoe het is gegaan in de eerste vier dagen.”

“Het ging behoorlijk goed. Tot we links afsloegen, hield ik het gat op ongeveer tien seconden. Maar daarna had hij (Pogacar, red.) iets meer voordeel van de zwaartekracht. Dat pakte goed uit voor hem en hij pakte wat tijd. Dat moet ik accepteren.”

Vingegaard in de minderheid

De laatste jaren is Visma aan kop van het peloton een voor de hand liggend beeld. Toch was het vooral Pogacar die door zijn ploegmaten goed werd omringd. Terwijl Vingegaard volledig geïsoleerd zat en in de afdaling iemand goed had kunnen gebruiken. "Natuurlijk helpt het altijd daar om iemand bij je te hebben. Misschien had ik hem op kop gezet, je weet het nooit. Maar dit is hoe het was vandaag. Ik weet wat vooral Matteo en Wilco (Jorgenson en Kelderman, red.) kunnen, dus ik weet zeker dat ze er later in de koers bij zullen zitten.”

Ondanks het tijdverlies is Vingegaard positief gesteld over zijn positie in de koers. Zelf is hij van mening dat hij alleen nog maar gaat groeien deze ronde. "We hadden verwacht dat we al 3-0 achter zouden staan, dus het voelt als een kleine overwinning", sluit de tweevoudig winnaar van de Tour af.

