Ongekend spannende Giro d'Italia voor vrouwen prooi voor Elisa Longo Borghini: 'Nu is-ie van mij'

De spanning in de laatste etappe van de Giro voor vrouwen, bleef helaas uit. Klassementsleider Elisa Longo Borghini verdedigde een voorsprong van één seconde op wereldkampioene Lotte Kopecky, maar trok die voorsprong wel over de streep.

De Italiaanse kampioene van Lidl-Trek verdedigde in de slotetappe van Pescara naar L'Aquila haar minieme voorsprong van één seconde op Kopecky uit België met succes. Voor Longo Borghini is het de eerste keer dat ze de Giro wint. De 32-jarige wielrenster eindigde in 2017 als tweede en in 2020 als derde. Beide keren won toen Anna van der Breggen.

Etappezege naar renster uit Mauritius

De laatste etappe werd gewonnen door Kimberley Le Court Pienaar uit Mauritius. Ze won de sprint van haar medevluchtsters Ruth Edwards uit de VS en Franziska Koch uit Duitsland. Longo Borghini reed in de sprint nog weg bij concurrente Kopecky en stelde daarmee haar eerste eindzege in de Giro zeker.

Sterke verdediging Lidl-Trek

Kopecky had met de ritzege in de vijfde etappe en steeds kleine tijdwinst in andere etappes het verschil met Longo Borghini teruggebracht tot één seconde. Die marge kon de Belgische met bonificatieseconden aan de finish overbruggen. Lidl-Trek reed echter sterk in de slotetappe. In een eerste vlucht van drie rensters werd Lucinda Brand meegestuurd, maar het trio werd teruggepakt op de beklimming van de Castel del Monte.

Van 1 naar 21 seconden

SD Worx-Protime van Kopecky probeerde de groep bij elkaar te houden, maar kon niet voorkomen dat drie rensters vooruit bleven en daarmee de bonificatieseconden wegkaapten. In de slotsprint pakte Longo Borghini nog extra marge op Kopecky, waardoor het verschil in het klassement uiteindelijk 21 seconden was.

'Nu is-ie van mij'

"Iedereen in het team was heel gemotiveerd om de roze trui te behouden", aldus de Italiaanse, die eerder dit jaar al de Ronde van Vlaanderen won. "Ik ben heel trots dat ik de roze trui draag in een shirt van Lidl-Trek. Nu is-ie van mij. Ik heb wat tijd nodig om dit te beseffen."

'Als een rode lap op een stier'

Longo Borghini zei in het flashinterview dat ze waarschijnlijk van deze slotetappe het meest had genoten. "Ik was op een goede manier zenuwachtig. Ik houd van die adrenaline, van het man-tegen-mangevecht. Als ik de finish zie, zie ik die rode lap als een stier."

Beste Nederlandse

Pauliena Rooijakkers eindigde als vierde in het klassement op 2.01 van Longo Borghini. Dat is de beste uitslag in een grote wielerronde voor de 31-jarige Nederlandse.