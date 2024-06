Wout van Aert en ploeggenoot tegen de grond in tweede Tour-etappe, weer tegenslag voor Visma

Opnieuw een tegenvaller voor Visma - Lease a Bike. Was het gisteren Wilco Kelderman die tegen de grond ging, in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk waren het Wout van Aert en Matteo Jorgenson.

Op 85 kilometer van de finish was er achterin het peloton een valpartij te zien. Naast Van Aert en Jorgenson was Laurens de Plus het grootste slachtoffer. De meesterknecht van Ineos liet flink wat schaafwonden op. De drie renners konden allemaal hun weg vervolgen en Van Aert stak zelfs zijn duim op om aan te geven dat het allemaal mee viel.

Van Aert, Jorgenson en De Plus gingen allemaal bij de rondedokter langs en weden behandeld aan hun verwondingen. Door de valpartij viel het tempo in het peloton even stil. Goed nieuws voor de kopgroep, met onder meer Mike Teunissen, die weer even wat meer ruimte kreeg. Volg de tweede etappe van de Tour de France hier live.

🚴‍♂️🇫🇷 | Ai, ai, ai. We krijgen een duimpje omhoog van Wout van Aert, maar de schade op zijn broek laat zien dat de Belg gevallen is.. 👍​👎​ #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/g4S9r50v0o — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 30, 2024

Van Aert reed zaterdag zijn eerste wedstrijddag sinds hij eind maart zwaar gewond raakte bij een heftige valpartij in Dwars door Vlaanderen. Een koers die vervolgens overigens gewonnen werd door Jorgenson. Alleskunner Van Aert werd zaterdag meteen derde in de eerste Tour-etappe en was na afloop zichtbaar geraakt.

Wout van Aert in tranen na finish eerste etappe Tour de France: 'Dit had ik niet verwacht' De eerste etappe van de Tour de France werd zaterdag een prooi voor de Fransman Romain Bardet. Na afloop ging het vooral over hem en ploeggenoot Frank van den Broek. Maar achter hen op plek drie finishte een dolgelukkig man.

Alles over de Tour de France

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.