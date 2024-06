Wilco Kelderman kent slecht begin Tour de France: Nederlander zit onder de pleisters

Wilco Kelderman is in de eerste etappe van de Tour de France ten val gekomen. De 33-jarige Nederlander, die al veel valpartijen meemaakte in zijn loopbaan, ging in de afdaling onderuit.

De Franse regie had de valpartij gemist, maar Kelderman werd opgemerkt door NBC Sports. Verslaggever (en oud-renner) Christian Vande Velde zag dat de Nederlander was gevallen en flink gehavend was. Hij had de nodige pleisters op zijn lichaam. "Oeii", zei de Amerikaan vanaf de motor. "Zijn schouder, linkerarm en linkerknie zijn allemaal geschaafd."

More bad luck for Team Visma with Wilco Kelderman crashing on the descent.#TDF204 📺: Peacock @ChristianVDV pic.twitter.com/Jvds9Yzob1 — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) June 29, 2024

Kelderman vervolgde zijn weg vervolgens en sloot weer aan bij het peloton. Volgens Merijn Zeeman, de ploegleider van Visma Lease a Bike, gaat het 'oke' met de klimmer. Dat laat hij weten na vragen van de NOS.

Live Tour de France 2024 | Nederlander in kopgroep tijdens eerste rit, wie pakt de gele trui? De 111de editie van Ronde van Frankrijk gaat zaterdag 29 juni van start met een uitdagende etappe. Ondanks dat de finish niet bergop ligt, moet de winnaar van de openingsrit goed kunnen klimmen. Met zeven beklimmingen en 3.600 hoogtemeters moeten de klassementsmannen direct bij de les zijn. Vanaf 12.40 uur ging het peloton los. Al vroeg moesten de nodige sprinters de grote groep laten gaan. In de kopgroep zit de Nederlander Frank van den Broek.

Wéér een valpartij

Kelderman kende al enorm veel blessures in zijn loopbaan vanwege valpartijen. Dit jaar moest hij de GIro d'Italia laten schieten vanwege een sleutelbeenbreuk. Die liep hij op tijdens een crash in Parijs-Nice. Overigens is het niet de eerste valpartij in deze Tour. Jan Hirt kwam zelfs voor de start ten val door een onoplettende toeschouwer.

Woede in Tour de France na bizarre valpartij: renner breekt drie tanden door toeschouwer Nog voordat de Tour de France écht begonnen is, was de eerste valpartij al een feit. Jan Hirt (33) van Soudal Quick-Step kwam ten val door een onoplettende toeschouwer. De manager van zijn ploeg is ziedend.

Alles over de Tour de France

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.