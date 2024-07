'Dat gaat heel vet zijn': zwemster Marrit Steenbergen verheugt zich door familie op bijzondere Olympische Spelen

Marrit Steenbergen is nog maar 24 jaar, maar maakt zich op voor haar derde Olympische Spelen. De zwemster hoopt in Parijs eindelijk een olympische medaille binnen te gaan slepen en behoort zeker tot de kanshebbers na haar wereldtitel op de 100 meter vrije slag eerder dit jaar. Tegenover Sportnieuws.nl blikt Steenbergen vast vooruit op de Spelen.

Hoewel ze dus al voor de derde keer mee gaat doen, voelt dat niet helemaal zo. Dat komt mede door de omstandigheden tijdens de vorige editie: "Je mocht in Tokio niet zoveel en er zat geen familie op de tribune, dat wordt nu heel anders", keek Steenbergen vooruit bij Sportnieuws.nl.

'Dat gaat heel vet zijn'

De zwemster kijkt al uit naar de sfeer op de tribunes en niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van een aantal belangrijke mensen: "Mijn ouders en mijn broer komen, dus dat is superleuk. Maar ik denk dat de sfeer van het publiek heel vet gaat zijn."

Afsluiten, maar toch genieten

Hoewel Steenbergen, die eerder dit jaar wereldkampioen werd op de 100 meter vrije slag, graag goed wil presteren in Parijs is het ook belangrijk om te genieten: "Ik ga proberen om niet te veel in een bubbel te gaan zitten. We zijn er zes dagen van te voren, dus dan proberen we wel de sfeer mee te krijgen."

Als het zwemtoernooi begint, moet de knop vervolgens om: "Dan probeer ik om bij mezelf te blijven, maar ik wil wel genieten van de sfeer bij het oplopen. Een beetje afsluiten is nodig, want je krijg vaak veel berichten tegen als je daar bent. Voor dat soort dingen wil ik me afsluiten, maar niet dat ik tegen niemand moet praten. Dat werkt niet."

De knuffel moet mee

Het zwemtoernooi begint op zaterdag 27 juli en duurt tot en met zondag 4 juli. Steenbergen moet dus ondertussen na gaan denken wat ze meeneemt in haar koffer. Een aantal dingen mogen daar niet in ontbreken: 'Mijn nagellak mag niet vergeten worden, mijn knuffel niet en mijn eigen kussen ook niet."