Santiago Bernabéu in 2025 het toneel van NFL-wedstijd: 'Belangrijke gebeurtenis in de sportgeschiedenis'

Madrid wordt de vierde Europese stad met een American Football-wedstrijd van de NFL. In 2025 is het stadion van de Spaanse recordkampioen Real Madrid (Estadio Santiago Bernabéu) strijdtoneel van een duel tussen Amerikaanse teams.

"De komst van de National Football League naar het Estadio Santiago Bernabéu is een belangrijke gebeurtenis in de sportgeschiedenis", zegt Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez. De afgelopen jaren onderging het stadion uit 1947 een grootschalige verbouwing. Er zit nu een verschuifbaar dak op. In het stadion is plek voor 85.000 toeschouwers.

"Deze strategische alliantie zal onze merken wereldwijd een boost geven. Het zal enthousiast worden ontvangen door miljoenen mensen op alle continenten, en het is een eer om samen aan deze reis te beginnen", aldus Pérez.

Andere Europese steden

Eerder werden in Europa al NFL-wedstrijden afgewerkt in Londen, München en Frankfurt. De American footballers van Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers spelen zondag in Las Vegas om de Super Bowl. Lees in het artikel hieronder alles wat je moet weten over Super Bowl 58!