Nachtmerrie voor Spaanse snelwandelaar die te vroeg juicht op EK atletiek

Nooit te vroeg juichen. Dat is de les die de Spaanse snelwandelaar Laura García-Caro heeft geleerd op de EK atletiek. García-Caro dacht wel even brons binnen te wandelen, was al aan het juichen, maar toen kwam de Oekraïense Lyudmila Olyanovska voorbij. Pijnlijk... Net als de beelden.

García-Caro liep tientallen meters achter het goud-zilveren duo uit Italië en dacht de bronzen plak binnen te hebben. Antonella Palmisano zorgde voor gejuich bij het thuispubliek in Rome en Valentina Trapletti werd tweede. Er kwam niet nog een Zuid-Europese medaillewinnaar, want García-Caro werd net voor de streep ingehaald door Olyanovska. Wat het extra leuk maakte: de Spaanse liep al met een vlag van haar land om haar nek omdat ze dacht dat de buit binnen was.

'Ramp'

'Ramp', kopte het officiële account van de Europese atletiekbond bij een video van García-Caro die werd ingehaald door Olyanovska. 'Regel nummer één: juich niet te vroeg'. Een wijze les voor de Spaanse, maar eigenlijk voor iedere sport(st)er.

Nederland wel succesvol

Op dag 1 (7 juni) van de EK atletiek was er wel Nederlands succes. Alle kleuren medailles zijn al binnen: goud en zilver bij het kogelstoten en brons bij de 4x400 meter gemengd. Jessica Schilder werd opnieuw Europees kampioene bij het kogelstoten, voor landgenote Jorinde van Klinken. "Geweldig dat we één en twee zijn geworden", zei de winnares tegen de NOS. "Het was zwaar. Ik merk dat ik niet topfit ben. De afstanden zijn niet om over naar huis te schrijven. Maar ja, goud is goud.

Haar rivale en landgenote Van Klinken was 'zo blij'. "Ik hoop dat mensen beseffen hoe fenomenaal dat is. Zo een bijzonder moment voor ons. Maar volgende keer pak ik haar."