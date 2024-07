Suzanne Schulting schuilt voor grote hagelstenen tijdens trainingskamp, waar al wordt geschaatst

Winterweer bij het trainingskamp van Schaatsteam Jumbo. De schaatsers uit de ploeg staan in Inzell alweer op het ijs, maar moeten ondertussen ook schuilen voor hagelbuien. Suzanne Schulting deelt een video van de grote hagelstenen op haar Instagram.

Het kwam even met bakken uit de lucht, de hagelstenen zo groot als pingpongballen. Maar even later was alweer te zien dat iedereen gewoon weer lekker buiten kon zitten. In een andere Story scheen de zon zelfs alweer.

Schaatsteam Jumbo maakt eerste meters op het ijs

De afgelopen dagen verschenen de schaatsers van Jumbo ook op het ijs. De schaatsbaan van Inzell blijkt ook gewoon in juli open. Schulting is bezig aan haar eerste seizoen bij het team. Zij is van oorsprong shorttrackster, maar gaat nu ook langebaantrainingen doen. Mogelijk gaat Schulting - net als zij in het verleden al deed - ook wedstrijden rijden op de lange baan. Op Instagram deelt zij enthousiast beelden in haar nieuwe schaatspak.

Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat zij op de Olympische Winterspelen van 2026 meedoet aan shorttrack én de lange baan. "Het is een optie als het echt goed in het programma past, maar het is niet de bedoeling om in allebei de disciplines naast de pot te pissen. Shorttrack blijft mijn prioriteit, maar de behoefte om te langebanen is er altijd bij mij geweest."

Dit is niet het eerste trainingskamp van Schaatsteam Jumbo deze zomer. Eerder was het team al in Collalbo. Schulting, die lang last had van blessureleed en nog altijd herstellende is, was verbaasd over haar fitheid in het Italiaanse dorpje. "Ik ben stappen aan het maken", vertelt ze in een video van Schaatsteam Jumbo. "Ik heb alweer geskeelerd, dat is wel echt weer een mijlpaal. Dat is iets waar ik super blij mee ben."

Suzanne Schulting 'super blij' met mijlpaal op trainingskamp: 'Het gaat bizar snel' Suzanne Schulting is op haar eerste trainingskamp met Schaatsteam Jumbo, waar ze sinds dit jaar deel van uitmaakt. De olympisch kampioene shorttrack van 2018 en 2022 gaat zich ook bezighouden met langebaanschaatsen. In het Italiaanse Collalbo werkt Schulting hard om topfit te zijn voor het nieuwe seizoen.

Het zat Schulting de afgelopen periode niet mee. Zij had last van een ziekte en was zo een hele tijd uit de roulatie. Op de WK van 2023 was haar lichaam 'helemaal naar de klote', zo vertelde ze in een podcast met Mark Tuitert. Een jaar later raakte zij geblesseerd op de WK 2024, waar zij nog altijd van herstelt. Zij brak haar rechterenkel.