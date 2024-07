Dagprogramma World Matchplay: wereldkampioen in actie tijdens tweede ronde

De eerste ronde van de World Matchplay werd maandag afgerond, met onder meer een sensationele overwinning van Michael van Gerwen op Luke Littler. De Brabander plaatste zich als enige Nederlander voor de tweede ronde en speelt die op woensdagavond. Dinsdag komen acht andere achtste finalisten in actie, onder wie wereldkampioen Luke Humphries en Gerwyn Price.

De World Matchplay wordt ook wel het 'zomer-WK' genoemd, omdat de beste spelers van het moment meedoen aan het toernooi: de top 16 van de Order of Merit en de top 16 van de opgeschoonde Pro Tour Order of Merit. Het toernooi wordt gespeeld in Winter Gardens te Blackpool en staat al sinds 1994 jaarlijks op de rol en werd lange tijd volledig gedomineerd door Phil Taylor. Hij won het toernooi liefst zestien keer, waar hij voor wordt geëerd: de winnaar ontvangt sinds 2018 de Phil Taylor Trophy.

Format en prijzengeld

In de tweede ronde wordt er gespeeld tot de eerste speler 11 legs heeft behaald. De wedstrijd moet gewonnen worden met twee legs verschil, tenzij een stand van 13-13 is bereikt: dan volgt een beslissende leg. In totaal wordt er 800.000 pond verdeeld tussen de 32 deelnemers. De winnaar strijkt 200.000 pond op.

Luke Humphries en Gerwyn Price

Van Gerwen komt dus woensdag pas in actie, maar enkele andere toppers staan dinsdag al op het podium. Gerwyn Price had in de eerste ronde geen enkele moeite met Daryl Gurney (10-4), maar neemt het nu op tegen Ross Smith, die met dezelfde score Josh Rock naar huis stuurde. Nathan Aspinall versloeg Luke Woodhouse (10-8) en treft nu in James Wade een andere landgenoot.

Wereldkampioen Luke Humphries won in de eerste ronde met ruime cijfers van Duitser Ricardo Pietreczko (10-4) en mag proberen dat kunstje te herhalen tegen Stephen Bunting. De avond wordt afgesloten door Jonny Clayton en Dimitri van den Bergh, die een negendarter gooide in zijn eerste wedstrijd tegen Martin Schindler.

Programma dinsdag

De eerste wedstrijd start rond 20:10 uur. De aanvangstijd van de wedstrijden die volgen, zijn uiteraard afhankelijk van de duur van de voorgaande wedstrijd(en). De verwachting is dat er ongeveer vijftig minuten zal zitten tussen de start van twee opeenvolgende wedstrijden.



20:10 uur: Gerwyn Price - Ross Smith

21:00 uur: Nathan Aspinall- James Wade

21:50 uur: Luke Humphries - Stephen Bunting

22:40 uur: Jonny Clayton - Dimitri van den Bergh