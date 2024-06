Uitslagen, stand en programma World Cup of Darts | Outsiders Duitsland en Australië met de schrik vrij

De World Cup of Darts is dit weekend in Frankfurt. Liefst veertig landen strijden om de eer en een mooie prijzenpot. Donderdag en vrijdag zijn de groepswedstrijden, vanaf zaterdag is het knock-out. Check hier de uitslagen, de standen en de uitslagen van de World Cup of Darts.

Tijdens de eerste avond in Frankfurt waren alle ogen gericht op de Belgen. Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts kleurden vorig jaar het toernooi door op het podium elkaar openlijk te negeren en zelfs ruzie te maken. Dat werd toen uitgesproken, maar het bleef een heel jaar sudderen tussen die twee. Donderdag waren ze terug op het podium en leek alles koek en ei.

Veelbesproken Belgische darters jaar na hevige ruzie al knuffelend terug op berucht podium Al knuffelend en lachend kwamen darters Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts donderdagavond het podium op voor hun wedstrijd op de World Cup of Darts. Alsof er een jaar geleden en sindsdien niks gebeurd was.

Waarschuwing

Ze wonnen met 4-2 van publiekslieveling Singapore in Groep A en stonden na afloop professioneel de media te woord. Ze zeggen allebei geleerd te hebben van de situatie vorig jaar en nu vol voor team België te willen knokken. Huybrechts waarschuwde de andere landen vast.

Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh duidelijk: 'We hebben privéproblemen, maar pas op' Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts stonden na afloop van hun rentree op de World Cup of Darts professioneel de media te woord. Ze wilden niet te lang stilstaan bij hun ruzie, die ze vorig jaar hadden op dit toernooi, maar konden ook niet om de vragen heen.

Duitsland

De Belgen wonnen dus relatief eenvoudig hun eerste duel. Voor twee andere outsiders voor de titel was het billenknijpen op de eerste avond. Gastland Duitsland, met Gabriel Clemens en Martin Schindler, zag Nieuw-Zeeland angstig dichtbij een stunt komen, maar gooide Clemens 124 op bullseye uit om alsnog met 4-3 te winnen.

Australië

Australië had het zo mogelijk nóg moeilijker in de openingswedstrijd op de World Cup of Darts. En dat lag vooral aan Damon Heta. Hij gooide tegen Japan een van zijn slechtste wedstrijden op een podium ooit. Dankzij zijn teamgenoot Simon Whitlock sleepte de oud-winnaar van het toernooi de zege uit het vuur: 4-3. Japan miste wel een handvol matchdarts.

World Cup of Darts | De 40 deelnemende landen, speeldata en prijzengeld De PDC heeft de 40 landen gedeeld die meedoen aan de World Cup of Darts in Frankfurt. Nederland is er uiteraard bij en namens Oranje verschijnen Michael van Gerwen en Danny Noppert aan de oche. Pikant detail: de Belgen spelen samen met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts.

Uitslagen World Cup of Darts

Zweden - Spanje 4-0

Tsjechië - Bahrein 4-3

Frankrijk - Letland 4-1

Kroatië - Maleisië 4-0

Ierland - Litouwen 4-2

Polen - Noorwegen 4-2

Verenigde Staten - Portugal 2-4

België - Singapore 4-2

Noord-Ierland - Zuid-Afrika 4-1

Duitsland - Nieuw-Zeeland 4-3

Australië - Japan 4-3

Oostenrijk - China 4-0

'Het is moeilijk om hier te staan': darter Jules van Dongen openhartig over heftige problemen Jules van Dongen staat op de World Cup of Darts, maar het gaat helemaal niet goed met de Nederlandse Amerikaan. Hij dacht zelfs aan afmelden voor dit toernooi, zei hij eerlijk tegen Viaplay.

Stand World Cup of Darts

Groep A Gespeeld Punten Legsaldo België 1 2 4-2 Filipijnen 0 0 0-0 Singapore 1 0 2-4

Groep B Gespeeld Punten Legsaldo Noord-Ierland 1 2 4-1 Zwitserland 0 0 0-0 Zuid-Afrika 1 0 1-4

Groep C Gespeeld Punten Legsaldo Duitsland 1 2 4-3 Finland 0 0 0-0 Nieuw-Zeeland 1 0 3-4

Groep D Gespeeld Punten Legsaldo Australië 1 2 4-3 Hong Kong 0 0 0-0 Japan 1 0 3-4

Groep E Gespeeld Punten Legsaldo Ierland 1 2 4-2 Taipei 0 0 0-0 Litouwen 1 0 2-4

Groep F Gespeeld Punten Legsaldo Oostenrijk 1 2 4-0 Guyana 0 0 0-0 China 1 0 0-4

Groep G Gespeeld Punten Legsaldo Polen 1 2 4-2 Hongarije 0 0 0-0 Noorwegen 1 0 2-4

Groep H Gespeeld Punten Legsaldo Tsjechië 1 2 4-3 IJsland 0 0 0-0 Bahrein 1 0 3-4

Groep I Gespeeld Punten Legsaldo Kroatië 1 2 4-0 Canada 0 0 0-0 Maleisië 1 0 0-4

Groep J Gespeeld Punten Legsaldo Frankrijk 1 2 4-1 Denemarken 0 0 0-0 Letland 1 0 1-4

Groep K Gespeeld Punten Legsaldo Zweden 1 2 4-0 Gibraltar 0 0 0-0 Spanje 1 0 0-4

Groep L Gespeeld Punten Legsaldo Portugal 1 2 4-2 Italië 0 0 0-0 Verenigde Staten 1 0 2-4

Geen Nederland in groepsfase World Cup of Darts, Michael van Gerwen en Danny Noppert moeten wachten De World Cup of Darts is begonnen. Van 27 tot en met 30 juni strijden liefst 40 landen in koppelteams om de eer en een dikke prijzenpot. Nederland is met Michael van Gerwen en Danny Noppert vertegenwoordigd. Maar zij spelen niet in de groepsfase. Waarom niet?

Programma World Cup of Darts

Vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur komen de landen die nog niet in actie zijn gekomen voor het eerst het podium op. Zij spelen tegen de verliezers uit hun poule van de eerste partij. 's Avonds is dan de wedstrijd tussen de winnaars van wedstrijd 1 en de landen die vrij waren donderdagavond. Alleen de groepswinnaar gaat door naar de knock-outfase. Daar stromen ook Nederland, Engeland, Schotland en Wales in.

Middagprogramma vrijdag 28 juni (vanaf 12.00 uur)

Spanje - Gibraltar

Bahrein - IJsland

Letland - Denemarken

Maleisië - Canada

Litouwen - Taipei

Noorwegen - Hongarije

Verenigde Staten - Italië

Singapore - Filipijnen

Zuid-Afrika - Zwitserland

Nieuw-Zeeland - Finland

Japan - Hong Kong

China - Guyana