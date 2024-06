Nederlandse golfer Joost Luiten woedend na dramatisch nieuws richting Olympische Spelen: 'Het is gewoon verbijsterend'

De Nederlandse golfer Joost Luiten is woedend omdat hij niet naar de Olympische Spelen mag. Luiten kreeg van de sportkoepel NOC*NSF te horen dat hij niet naar Parijs hoeft af te reizen, terwijl hij zich volgens de olympische criteria wel heeft gekwalificeerd. De golfer haalt op zijn Instagramkanaal hard uit.

Luiten schrijft dat hij volgens de criteria van de internationale golffederatie gekwalificeerd is voor de Spelen. Hij voldeed alleen niet aan de eigen die de NOC*NSF had opgesteld. "Ze denken niet dat ik eens kans heb om bij de beste acht te eindigen in een veld van zestig spelers", schrijft Luiten boos. "Ook al ben ik in de achttien jaar dat ik nu prof ben in bijna 20 procent van de toernooien in de top 10 geëindigd."

Regels zijn veranderd

In december 2023 werden volgens Luiten de regels veranderd, waardoor hij van NOC*NSF niet naar de Olympische Spelen mag. Golfers kregen toen een extra kans om zich te plaatsen voor de Spelen en konden zich ook kwalificeren door bij bepaalde toernooien in de top-8 te eindigen. Luiten schrijft dat hij, als die regels een paar maanden eerder waren aangepast, zich zou hebben gekwalificeerd. "Ik snap er niets van! Typisch Nederlands, ze hebben alleen verstand van echte Nederlandse sporten, maar duidelijk niet van golf. Het is zo verdrietig en pijnlijk", aldus Luiten.

Geen tweede Olympische Spelen

Luiten plaatste zich in 2016 wel voor de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro wist hij niet mee te doen om de medailles. Hij werd 27e. "Het is gewoon verbijsterend dat ze zeggen dat ik niet bij de beste acht kan eindigen. NOC*NSF snapt helemaal niets van golf."

Wanneer beginnen Olympische Spelen?

De Olympische Spelen in Parijs beginnen over extra een maand, op vrijdag 26 juli. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met zondag 11 augustus. Er wordt door de Nederlandse enclave een recordaantal medailles verwacht. Dat moet dus zonder Luiten gebeuren.