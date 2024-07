Atlete onthult opvallend incident met 'gefrustreerde' Dafne Schippers: 'Dat overviel mij heel erg'

Voor het eerst sinds tijden doet de gestopte atlete Dafne Schippers niet mee aan de Olympische Spelen. Haar laatste Spelen in Tokio eindigden in een deceptie, onder meer vanwege een mislukte 4x100 meter. Kort na die wedstrijd had ze nog een aanvaring met ploeggenote Marije van Hunenstijn, die daar nu op terugblikt.

De finale 4x100 meter estafette ging in 2021 compleet de mist in door een mislukte wissel tussen Schippers en Nadine Visser. Kort daarna gaat het vanwege de teleurstelling mis tussen Schippers en Van Hunenstijn. De laatste krijgt een duw van een van de grootste atleten uit de Nederlandse geschiedenis. Wat er precies gebeurde, doet Van Hunenstijn nu in gesprek met De Gelderlander uit de doeken.

"Dafne wilde me een knuffel gegeven, maar dat overviel mij heel erg", vertelt ze. "Daarom deinsde ik terug. En daar werd zij weer gefrustreerd van." Wat volgde was de opvallende duw van Schippers. 'Het was gewoon heel veel frustratie bij elkaar. Pure emotie." Inmiddels hebben de oud-ploeggenoten het weer uitgepraat.

Toen het viertal kort na die race voor de camera van de NOS verscheen, werd Van Hunenstijn ook al gevraagd naar de frustratie na de race. "Je zit vol met adrenaline en dan kun je niet eens lopen. Ik denk dat we allemaal teleurgesteld zijn. Ik kan er niks aan veranderen, het is wat het is."

Nieuwe kans op Olympische Spelen

Van Hunenstijn komt tijdens de Olympische Spelen in Parijs opnieuw in actie op de 4x100 meter. Zonder Schippers, die in 2023 aankondigde te stoppen, moeten de Nederlandse vrouwen hopen op een wonder voor een kans op een medaille.

Al is Van Hunestijn überhaupt al blij dat ze geplaatst is voor de Spelen. Ze kampte heel lang met blessures dankzij een ingescheurde enkelpees in 2022 en zou met een finaleplaats van Nederland al tevreden zijn.

Wanneer begint Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Parijs beginnen op vrijdag 26 juli. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met zondag 11 augustus. Er wordt door de Nederlandse enclave een recordaantal medailles verwacht.