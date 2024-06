Casimir Schmidt gaat samen met maatje naar Olympische Spelen: 'Ik hem afremmen, hij mij opjutten'

"Te gek", zo noemt Schmidt de kwalificatie voor de Olympische Spelen. De 28-jarige turner - met als specialiteit de 'sprong' - doet voor het eerst mee. "Acht jaar geleden heb ik het net niet gehaald, vier jaar geleden weer net niet. En dan nu eindelijk wel. Dat is dan wel een beetje de kers op de taart."

Schmidt zegt dat hij altijd keihard is blijven werken, met nu de Spelen in Parijs als resultaat. Hij vindt het nog moeilijk om te zeggen wanneer het toernooi voor hem geslaagd is. Hij richt zich op het team, zegt hij tegen Sportnieuws.nl: "Als wij als team al onze oefeningen doorkomen - en als we al ons harde werken omzetten in een goed resultaat - en is Parijs voor mij geslaagd."

Casimir Schmidt / Getty Images

Geslaagde carrière heeft niks met Spelen te maken

Toch zijn het niet de Spelen die zijn carrière kunnen maken of kraken. Schmidt haalt zijn voldoening uit andere zaken. Hij wil zichzelf geen boegbeeld voor de sport noemen, maar hoopt wel de jongere generatie te inspireren. En als dát lukt: "Dan is voor mij mijn carrière geslaagd."

"Het is een hele mooie sport. Zeker omdat het soms ook negatief in het nieuws komt, dan wil ik laten zien dat er ook een heel positieve kant aan zit", zegt Schmidt. "Als ik aanvragen krijg voor kinderprogramma's doe ik altijd mee, ik vind het belangrijk om ook iets terug te doen. Ik hoop dat ik ze inspireer."

Goede vriend gaat ook naar de Olympische Spelen

Eerder sprak Sportnieuws.nl met Loran de Munck, die op het onderdeel voltige naar de Olympische Spelen gaat. De twee zijn goede vrienden van elkaar en helpen elkaar ook op de training. "Ik denk dat we goed met elkaar kunnen trainen. Ik hem misschien een beetje afremmen, hij mij misschien een beetje opjutten soms."

Terugkomen op eerder interview

In een eerder interview, met Helden, gaven de twee aan dat ze niet altijd zin hebben in wedstrijden. Daar wil Schmidt op terugkomen: "Dat interview komt nog vaak terug. Misschien een beetje verkeerd verwoord."

"Het is niet zo dat ik er echt tegen op zie, maar het is toch altijd... Je traint zo hard, je doet het zo vaak in de training. En dan moet je het opeens laten zien voor een jury, die daar iets van gaat vinden. Of je je tenen wel gestrekt houdt. Je wordt afgerekend op één moment, terwijl het al duizend keer is goed gegaan. Daarin zie ik er soms een beetje tegenop. Maar een goede wedstrijd draaien is het mooiste wat er is."