'Gek om te herbeleven': belletje voor de Olympische Spelen doet terugdenken aan diplomaperiode

Loran de Munck maakt zich op voor zijn eerste Olympische Spelen. De turner kreeg het nieuws te horen via een belletje, wat hem precies deed denken aan het telefoontje dat scholieren krijgen als ze horen of ze zijn geslaagd of niet.

"Het was gek om dat weer te herbeleven", zei De Munck tegen Sportnieuws.nl. De turner zei wel dat hij iets minder zenuwachtig was voor dit telefoontje dan tijdens zijn middelbareschoolperiode. "Iets minder stress, maar toch die onrust en chaos daarvoor. Je weet niet wanneer je wordt gebeld, je blijft maar afwachten."

De Munck noemt het 'heel bizar' dat hij mee gaat doen aan de Olympische Spelen, komende zomer in Parijs. Sportnieuws.nl sprak hem terwijl hij zijn olympische kleding ophaalde. "Je staat hier met het team, je hebt je kleding opgehaald en dan komt het wel echt binnen, ja."

Geen complete verrassing

Toch was het geen complete verrassing voor De Munck. "Niet helemaal. Om je heen wordt gezegd: ja, jij bent wel een zekerheid. Dan gaat het toch een beetje in je hoofd zitten." Hij zegt met een goed gevoel richting Parijs te gaan. Vanaf nu doet hij elke zaterdag een soort test, waarin de situatie op de Spelen wordt nagebootst.

De Munck was de eerste Nederlander die een EK-medaille pakte op het onderdeel voltige. Geen spectaculair onderdeel, gaf hij eerder zelf aan bij het AD: "Stom rondjes draaien op een evenwichtspaard waar je elk moment vanaf kan vallen."

🙌🙌🙌



Loran de Munck is de eerste Nederlander ooit die een voltigefinale haalt en neemt ook nog 's meteen het zilver mee naar huis🥈



Meer → https://t.co/UBrnmjO1SS pic.twitter.com/hIIJ8ZEfL1 — NOS Sport (@NOSsport) August 21, 2022

Kans op medaille

Op dat onderdeel wil hij nu ook voor de finale gaan. "Ik wil gewoon de oefening die ik nu heb perfectioneren, daarmee heb ik een kans om in de finale te komen. En als ik die perfect uitvoer heb ik ook kans op een medaille." Zijn doel is om ín de finale te komen: "En vanaf daar kan ik het alleen maar afmaken."

Epke Zonderland

Zijn idool is of was Epke Zonderland, een van Neerlands grootste turners. Hij is weinig betrokken bij De Munck of überhaupt het Nederlandse team. De Munck heeft ook niet het idee om de 'nieuwe Epke' te worden. "Nee hoor, gewoon de nieuwe Loran de Munck. Ik hoor het vaker, maar daar probeer ik uit te stappen. Ik wil een nieuwe naam creëren."