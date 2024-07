Op deze tv-zenders en streamingservices kijk je de Olympische Spelen 2024 in Parijs

De Olympische Spelen 2024 te Parijs worden van woensdag 24 juli tot en met zondag 11 augustus gehouden. Meer dan 10.000 atleten uit 206 landen doen in de hoofdstad van Frankrijk een greep naar de olympische medailles. En er zijn duizenden camera's op ze gericht.

Het vierjaarlijkse sportfestijn zal gedurende dik twee weken de tv-zenders, nieuwswebsites en kranten domineren. Ook Sportnieuws.nl brengt verslag uit van de sportieve hoogtepunten, menselijke verhalen en opvallende achtergronden. Zet de website dus open en downnload de gratis app van Sportnieuws.nl terwijl je zapt naar de juiste tv-zenders.

Op deze zenders kijk je naar de Olympische Spelen op televisie

Mensen die in Nederland wonen kunnen de Olympische Spelen in Parijs live bekijken op NPO 1, NOS Live, Eurosport en HBO Max.

NOS

De omroep NOS verzorgt de uitzendingen rondom de Zomerspelen op de zender NPO 1. Sinds 1964 draagt de NOS zorg voor live-uitzendingen van de Olympische Spelen.

In een aankondiging belooft de NOS gemiddeld dertien uur topsport per dag. "Met oog voor de Nederlandse én internationale prestaties. Met live sport zoals je gewend bent. Plus interviews, reportages en voor- en nabeschouwingen. Op televisie, radio, online en social media."

Rondom de livesport heeft de omroep ook andere programma's met een focus op de Olympische Spelen in petto. Bijvoorbeeld Andere Tijden Sport, RadiOlympia en de talkshow NOS Studio Parijs (om 22.30). Enkele vaste gasten bij de NOS zijn Dafne Schippers, Epke Zonderland en Annemiek van Vleuten.

Wanneer, waar en tegen wie spelen de Nederlandse hockeysters op de Olympische Spelen in Parijs De Nederlandse hockeysters zijn ook in Parijs weer de torenhoge favoriet om olympisch goud te halen. De ploeg van bondscoach Paul van As is momenteel Europees-, wereld- én olympisch kampioen. Hieronder lees je meer over het speelschema, de selectie en de locatie waar de wedstrijden gespeeld worden.

NOS Live

Streams van de evenementen in Parijs worden ook door de NOS aangeboden via de website NOS Live. Daardoor kun je ook op je tablet, smartphone of ander met internet verbonden apparaat naar de olympische wedstrijden kijken.

Tekst gaat door na de tweet

Eurosport

Eurosport is eveneens present in Parijs. Op de site stipt de zender aan, dat statistische bureaus voorspellen dat Nederland zijn medaillerecord gaat verbreken. " Dankzij geweldige atleten als Femke Bol, Sifan Hassan, Karolien Florijn, Mathieu van der Poel, Harrie Lavreysen en Luuc van Opzeeland is een hoge klassering op de medaillespiegel mogelijk", aldus Eurosport.

De zender gaat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de actie in Frankrijk vertonen. Daarbij zullen zowel Eurosport 1 en 2 ingezet worden.

'Meest sexy atlete' weet wat scoort als influencer: 'Dat is belangrijk om succesvol te blijven' Alica Schmidt (25) is een van de populairste atletes ter wereld. Bij de Olympische Spelen te Parijs wil de Duitse ook een van de succesvolste worden. Het wordt haar eerste deelname aan de Zomerspelen.

HBO Max

TV-zenders moeten keuzes maken in welke evenementen worden uitgezonden. Dat ligt anders bij partijen die het recht hebben om elke seconde van alle wedstrijden te streamen. HBO Max heeft dat recht. Bij die streamingservice is werkelijk alles van begin tot eind te zien, inclusief alle 329 medaille-evenementen, de openings- en sluitingsceremonies in HDR en multi-feed audio waarmee gebruikers tot 20 talen kunnen selecteren. En dat ook on demand, zonder onderbrekingen.

In een persbericht stelt HBO Max: "Exclusief te zien bij HBO Max en Eurosport zijn de sporten klimmen, skateboarden, surfen en golf." Ook worden enkele programma's rondom de Spelen gemaakt, waaronder 'Nesim & Fraasie op reis naar Parijs', 'Bonjour Paris' (elke ochtend live tussen 8:00 - 08:45 uur) en Bonne Nuit, Paris' (elke avond live tussen 22:45-23:30 uur).

Waterpolosters gaan 'kapot' richting Olympische Spelen, Famke Louise zorgt voor juiste vibe in kleedkamer De Nederlandse waterpolovrouwen beginnen in vorm te raken voor de Olympische Spelen in Parijs. Vanavond spelen ze de finale van de Waterpolo Cup tegen Spanje. Sportnieuws.nl sprak met Simone van de Kraats en Sabrina van der Sloot: "Deze week is het kapot gaan en elke wedstrijd een beetje beter zijn."

HBO Max werkt samen met Eurosport

In juni 2024 is HBO Max vernieuwd en verrijkt met content van Discovery+. Een van de gevolgen daarvan is dat enkele programma's zowel bij HBO Max als bij Eurosport te zien zijn. Dat geldt voor de hierboven genoemde titels. Ook gaat drievoudig olympisch kampioen Ranomi Kromowidjojo voor Eurosport en HBO Max als analist en reporter aan de slag.

Nederlanders op de Olympische Spelen 2024

Lees het artikel hieronder voor een overzicht van de Nederlandse atleten in Parijs.

Deze sporters gaan Nederland een recordaantal gouden medailles op de Olympische Spelen bezorgen Het is woensdag nog precies een maand tot de start van de Olympische Spelen in Parijs. Voor Nederland gaat het een zware klus worden om de prestaties tijdens de vorige Spelen in Tokio te overtreffen, maar databureau Gracenote heeft daar alle vertrouwen in. Zij voorspellen namelijk dat Nederland een recordaantal gouden medailles gaat binnenhalen. Al hebben ze de verwachtingen wel wat bijgesteld.