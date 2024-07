Wanneer, waar en tegen wie spelen de Nederlandse hockeysters op de Olympische Spelen in Parijs

De Nederlandse hockeysters zijn ook in Parijs weer de torenhoge favoriet om olympisch goud te halen. De ploeg van bondscoach Paul van As is momenteel Europees-, wereld- én olympisch kampioen. Hieronder lees je meer over het speelschema, de selectie en de locatie waar de wedstrijden gespeeld worden.

"We zijn in Nederland gezegend met geweldige hockeysters", vertelde Van Ass bij het bekendmaken van de lijst met speelsters die mee mogen naar de Olympische Spelen. "Dit zijn de namen waarmee we in Parijs gaan strijden voor olympisch goud. Daar hebben we met z’n allen het volste vertrouwen in."

De selectie van de hockeysters

Van Ass heeft een selectie van zestien speelsters opgeroepen voor de Spelen. Onder hen slechts één keepster, Anne Veenendaal. De vijftien veldspeelsters: Felice Albers, Joosje Burg, Luna Fokke, Yibbi Jansen, Marleen Jochems, Sanne Koolen, Renée van Laarhoven, Frédérique Matla, Freeke Moes, Laura Nunnink, Lisa Post, Pien Sanders, Marijn Veen, Maria Verschoor, Xan de Waard.

Tess Lieder vertelt over bizarre aanvaring met Oranje-hockeysters: 'Jullie gaven ons vol op ons donder' Het gaat er lang niet altijd vriendelijk aan toe tussen Nederlandse sporters onderling op de Olympische Spelen, zo blijkt uit verhalen van ex-hockeysters Naomi van As en Ellen Hoog en ex-handbalinternational Tess Lieder.

Programma hockeysters

Er zijn op de Spelen twee groepen van zes landen. Nederland zit in Groep A met Frankrijk, Duitsland, China, België in Japan. In Groep B zitten Australië, Argentinië, Groot-Brittannië, Spanje, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Uit elke groep gaan vier landen door naar de kwartfinales.

Zaterdag 27 juli, 20:15 uur: Nederland - Frankrijk

Maandag 29 juli, 19:45 uur: Duitsland - Nederland

Woensdag 31 juli, 20:15 uur: Nederland - China

Vrijdag 2 augustus, 12:45 uur: België - Nederland

Zaterdag 3 augustus, 10:30 uur: Nederland - Japan

Maandag 5 augustus, Kwartfinales

Dinsdag 7 augustus, Halve finales

Vrijdag 9 augustus, Finale

Wanneer, waar en tegen wie spelen de Nederlandse volleybalsters op de Olympische Spelen in Parijs De Nederlandse volleybalsters plaatsten zich vorige maand overtuigend voor de Olympische Spelen van Parijs en staan daar voor een zware opgave. Bekijk hier het programma van de Oranje-vrouwen.

Waar spelen de hockeysters?

Het hockeytoernooi wordt afgewerkt in het Stade Yves du Manoir. Een stadion dat in 1907 werd gebouwd en ook tijdens de Spelen van 1924 werd gebruikt. Er is plaats voor 15.000 toeschouwers.

Wanneer, waar en tegen wie spelen de Nederlandse waterpolosters op de Olympische Spelen in Parijs De Nederlandse waterpolosters jagen op de Olympische Spelen in Parijs op goud. Als wereldkampioen van 2023 en Europees kampioen van 2024 is de Olympisch kampioen van 2008 ook nu weer één van de kanshebbers.