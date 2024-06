Geen derde Grand Slam: Jesper de Jong na super tiebreak uitgeschakeld voor Wimbledon

Jesper de Jong won dit jaar wedstrijden op de Australian Open en Roland Garros, maar kan Wimbledon uit zijn hoofd zetten. De tennisser verloor in een ontzettend spannende tweede ronde van de kwalificatie van Sho Shimabukuro, die het verschil maakte in tiebreaks.

In de eerste set hielden de Japanner en De Jong elkaar in evenwicht. De Jong verloor als eerste zijn servicegame, maar brak terug bij een 5-4 stand. De set kwam aan op een tiebreak, die de Nederlander slecht begon. Na de 6-1 wist hij twee setpoints te pareren, maar drie keer was scheepsrecht voor Shimabukuro, de nummer 246 op de wereldranglijst.

Jesper de Jong zet eerste stap richting debuut op Wimbledon Jesper de Jong heeft zijn eerste stap gezet richting Wimbledon. De 24-jarige tennisser overleefde de eerste ronde van de kwalificatie. Hij won met 7-6 (7) 6-2 van Denis Kudla.

De tweede set was Shimabukuro slordiger in zijn opslag en De Jong profiteerde daarvan. Hij pakte de set (4-6), waardoor het aankwam op het beslissende bedrijf. Daarin waren beide spelers erg sterk op hun service en met enkele love games en zonder breaks kwam het aan op de super tiebreak.

Daarin begon de Haarlemmer goed. Na elf punten leidde hij met 3-8. Die voorsprong bleek echter niet genoeg. Vanaf dat moment was hij het helemaal kwijt en schopte De Jong het niet eens tot een matchpoint. Shimabukuro werd net op tijd wakker en maakte er zeven achter elkaar, om zo de wedstrijd te winnen. Hij moet nog één wedstrijd overleven om het hoofdtoernooi in Londen te bereiken. Daarin speelt hij tegen de winnaar van het duel tussen de Zweed Elias Ymer (206 op de wereldranglijst) en Argentijn Marco Trungelliti (153).

Van Rijthoven

Tim van Rijthoven moest maandag al het onderspit delven in de kwalificatie voor Wimbledon. Ook hij was in de tweede set erg goed op zijn service, maar de grasspecialist raakte het op het eind van de wedstrijd tegen Yasutaka Uchiyama helemaal kwijt: 6-1.

Geen Wimbledon voor Tim van Rijthoven: grasspecialist gaat ten onder in kwalificatie Tim van Rijthoven heeft moeten buigen voor Yasutaka Uchiyama in de eerste ronde van de kwalificatie voor Wimbledon. Na twee goede sets met vele aces ging het helemaal mis in het derde bedrijf, waarin Van Rijthoven kansloos was.

Tallon Griekspoor is wel aanwezig op het hoofdtoernooi, hij plaatste zich automatisch. Botic van de Zandschulp zou wel kwalificatie moeten spelen, maar is vanwege een blessure van Jiri Lehecka eveneens direct geplaatst.