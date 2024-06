Programma Roland Garros: Kraker tussen Iga Swiatek en Coco Gauff in halve finales bij de vrouwen

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs is aanbeland bij de halve finales van het enkelspel. De cruciale wedstrijden richting de overwinning op en Grand Slam staan garant voor spektakel. Wat te denken van de partij tussen Iga Swiatek en Coco Gauff. Dit is het programma van donderdag 6 juni.

Tallon Griekspoor toonde in Parijs aan nog steeds in goede vorm te verkeren. Waar hij op de Australian Open al de derde ronde bereikte deed hij dat op Roland Garros dunnetjes over. Na twee vlekkeloze partijen in de eerste en tweede ronde wachtte een grote uitdaging voor de Nederlander. Alexander Zverev, nummer vier van de wereld, was de tegenstander van Griekspoor. De Duitse viervoudig halve finalist schakelde al Rafael Nadal uit en is gebrand om de finale te bereiken. Griekspoor maakte er een waanzinnig spannend gevecht van, maar moest in de supertiebreak in de beslissende vijfde set zijn meerdere erkennen in Zverev.

Hoe laat spelen Iga Swiatek en Coco Gauff?

Iga Swiatek kende in de kwartfinale geen enkel probleem met haar Tsjechische tegenstander Marketa Vondrousova. De Poolse nummer één van de wereld gaf slechts twee games af in haar partij en gaat vrolijk verder waar ze in de vierde ronde mee was geëindigd. Daar won Swiatek afgetekend met 6-0, 6-0. Nadat ze in de tweede ronde op de proef werd gesteld tegen Naomi Osaka volgt in de halve finale een spannende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff.

De 20-jarige Amerikaanse verloor net als Swiatek nog maar één set dit toernooi. Dit deed Gauff in de kwartfinale tegen Ons Jabeur. De openingsset ging verloren, maar vervolgens toonde de nummer drie van de wereld karakter en knokte zij zich terug in de wedstrijd.

In de halve finale krijgt ze met Swiatek geen fijne tegenstander. Gauff won slechts één van de in totaal elf wedstrijden die zij tegen elkaar hebben gespeeld. Het cruciale duel bij de vrouwen begint niet voor 15:00 uur op Court Philippe-Chatrier.

Halve finale

De andere halve finale gaat tussen de Italiaanse Jasmine Paolini en de 17-jarige Mirra Andreeva. Paolini verraste door in de kwartfinale de nummer vier van de wereld Elena Rybakina uit te schakelen, terwijl zij juist zo een goede indruk achter liet in Parijs. Desondanks moest de Kazachstaanse haar meerdere erkennen in Paolini, die een succesvol jaar doormaakt. Ze bereikte op de Australian Open voor het eerst de vierde ronde en doet dit in Parijs dunnetjes over.

In het duel bij de laatste vier treft ze het Russische talent Andreeva. Ook voor de tiener is het de eerste keer in haar piepjonge carrière dat zij zich in de halve finale van een Grand Slam meldt. Andreeva maakte vooral indruk in haar partij tegen Aryna Sabalenka. De nummer twee van de wereld kon de eerste set nog winnen dankzij een goede tiebreak, maar vervolgens was het Andreeva die de wedstrijd naar haar toe trok. Hoe dan ook maakt één van de twee haar opwachting in een finale op een Grand Slam. De halve finale is te zien vanaf 17:00 uur op het centre court.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.