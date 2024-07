Voormalig Wimbledon-finaliste pakt alles aan wat op haar pad komt: 'Waarom zou ik dat weigeren?'

Eugenie Bouchard (30) geniet tegenwoordig veel meer van het bestaan als proftennisser dan in haar jongere jaren. Ze brak al vroeg door (finalist Wimbledon 2014), waarna ze naar eigen zeggen in een keurslijf werd gedwongen. Maar dat heeft ze inmiddels afgeworpen.

In gesprek met Times zegt de Canadese, ooit de nummer vijf van de WTA-ranking (oktober 2014), dat ze zich vroeger schuldig voelde, als ze iets buiten de tennisbaan deed. Het leek alsof haar fans en volgers op social media de verwachting hadden dat ze 24 uur per dag niets anders zou doen dan spelen, trainen en slapen.

Haat

Ze geeft een voorbeeld: "Als ik vroeger zes uur had getraind op een dag, maar dan op social media een post plaatste waarin ik zei dat ik naar de film ging, dan kwamen er bakken met haato ver me heen. Ik dacht dan: hey, social media geeft geen juiste representatie van mijn hele dag."

Door de jaren heen heeft ze geleerd om zulke reacties naar zich neer te leggen. "Ik neem het niet meer zo persoonlijk op. Ik laat de haat niet toe in mijn brein. Als je keer op keer negatief commentaar hoort over jezelf, dan is het lastig om er niet zelf ook in te geloven."

Mode

Bouchard is nog steeds actief op de tennistour, al komt ze niet meer tot de topprestaties van voorheen. In 2014 stond ze bij drie van de vier grandslamtoernooien bij de laatste vier, sindsdien bereikte ze geen halve finale meer op dat niveau. In dit decennium was de derde ronde bij Roland Garros 2020 haar beste slamresultaat. Sinds 2021 stond ze in geen enkel toernooi, op welk niveau dan ook, in de eindstrijd.

Maar dat deert haar niet: "Ik wil niet in een hokje worden gestopt. Ik kan meer doen naast het tennis. De sport heeft me allerlei kansen gegeven, bijvoorbeeld op het gebeid van mode en televisie. Waarom zou ik dat weigeren? Dit gaat over mijn leven in bredere zin."

Bikini

Doordat Genie, zoals ze ook wel wordt genoemd, meer vrijheid ervaart - en pakt - zien we haar verschijnen bij zaken als SI Swimsuit Issue. Dat is een jaarlijkse editie van het Amerikaanse sportblad waarin sporthelden zich in bikini laten kieken. Ook op haar eigen Instagram-account is ze dikwijls schaars gekleed te zien.