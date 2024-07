Nederlandse UFC-vechter Germaine de Randamie krijgt nieuwe partij tijdens UFC Parijs

Germaine de Randamie heeft een nieuwe partij gekregen in de UFC. De Nederlandse oud-kampioene gaat het in Parijs in het hol van de leeuw opnemen tegen een vechter uit Frankrijk.

De Nederlandse neemt het op tegen de Franse Nora Cornolle. De Randamie staat op dit moment vijftiende in de UFC bantamgewichtranglijst en haar opponent is niet gerankt. Op 28 september nemen de twee het tegen elkaar op in de octagon.

Loopbaan

De Randamie was voor haar tijdelijke pauze in 2020 een grote naam in de UFC. Ze vocht twee keer tegen de grote Amanda Nunes, won eerder van de huidige kampioene Raquel Pennington en ze versloeg oud-kampioene Julianna Peña. De Randamie had in 2017 een primeur in de UFC. De Nederlandse vechtster was de eerste vrouwelijke kampioen in het vedergewicht. Die titel kan ze echter niet meer pakken, want de vedergewichtklasse voor vrouwen is inmiddels afgeschaft.

Terugkeer

In april keerde De Randamie terug in de UFC na een pauze van vier jaar. In die tijd kreeg ze een kind en besloot ze een stap terug te doen van het vechten. Haar terugkeer was echter niet heel succesvol. Ze verloor uiteindelijk van de Braziliaanse Nora Dumont, waardoor ze niet dichter bij haar volgende titelgevecht kwam.

Nederlandse UFC-vechters

De Randamie is één van de twee Nederlandse actieve vechters in de UFC. De andere is Jarno Errens. Hij is actief in de vedergewichtdivisie voor mannen en pakte onlangs zijn eerste zege in de organisatie. Errens won van Steve Nguyen en zijn volgende gevecht is in augustus tegen Youssef Zalal.