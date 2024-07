Ex-international lacht om omgeslagen sfeer rond Oranje 'Ik doe er zelf net zo hard aan mee'

Het Nederlands elftal maakt zich op voor de kwartfinale tegen Turkije. Na bakken met kritiek schijnt de zon weer voor de ploeg van Ronald Koeman. "Ik doe er zelf net zo hard aan mee", zegt ex-international Danny Koevermans tegenover Sportnieuws.nl.

Na de 3-0 zege van Nederland tegen Roemenië staat het land weer volledig achter het team. "Het is allemaal lekker opportunistisch, maar ik doe er zelf net zo hard aan mee. We speelden een goede wedstrijd, speelden alle ballen vooruit en waren tachtig minuten de bovenliggende partij. En meteen zijn de negatieve geluiden verdwenen", concludeerde Koevermans.

'Iedereen denkt: 'wat een lul', maar dat is natuurlijk onzin': steun voor scheidsrechter van Nederland - Turkije Clément Turpin heeft komende zaterdag de leiding over Nederland - Turkije. De Franse scheidsrechter wordt als berucht gezien na eerdere ervaringen. Amateurarbiter Danny Koevermans en oud-toparbiter Mario van der Ende herkennen de mindere ervaring, maar vinden het ook stemmingmakerij.

'Kans op meer'

Zaterdag wacht Turkije voor het Nederlands elftal. Bij winst is de halve finale een feit. "Achteraf kunnen we blij zijn dat we van Oostenrijk hebben verloren, want die wedstrijd en die tegen Frankrijk zijn we allemaal alweer vergeten. Het is gewoon top dat we door zijn en nu is er kans op meer. De halve finale is geen gekke gedachte."

Meevaller voor Oranje richting clash met Turkije op EK: 'Dat is voor Turkije echt een groot gemis' Uğur Yildirim kan niet wachten tot het zaterdagavond is. Dan speelt 'zijn' Nederland tegen 'zijn' Turkije. Het hart van de in Nederland geboren en getogen Yildirim klopt voor Turkije, maar hij hoopt vooral op een geweldige pot. Met uiteindelijk een zege voor underdog Turkije.

Knappe prestatie van Turkije

In de achtste finales rekende Turkije af met Oostenrijk. Een grote verrassing, volgens viervoudig international Koevermans. "Ik vond Oostenrijk samen met Spanje eigenlijk wel de leukste ploeg van dit EK. Natuurlijk misgunde ik het Turkije niet, maar ik vond Oostenrijk wel heel leuk om naar te kijken."

Nederland verloor in de groepsfase met 3-2 van de Oostenrijkers. "En misschien was het helemaal niet gek dat Nederland daarvan verloor, want die hebben ook gewoon een leuke ploeg met spelers die Champions League hebben gespeeld. We denken soms dat we het voetbal hebben uitgevonden", aldus Koevermans.

Bart Verbruggen krijgt opvallend advies richting Nederland - Turkije: 'Hij moet zijn kop eraf stompen' "Als je alle spelers op een rij zet, is Memphis de minste." Dat stelt Aad de Mos in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De ex-toptrainer geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening over het Nederlands elftal en andere opmerkelijke gebeurtenissen.

Op naar de halve finale

Over de kansen van Oranje is de voormalig speler van Sparta Rotterdam, AZ, PSV, FC Toronto en FC Utrecht duidelijk. "Ik ben ook zó chauvinistisch en opportunistisch als wat. Ik doe er zelf net zo hard aan mee. We gaan gewoon winnen van Turkije en dan op naar de halve finale. Daar gaan we voor", sloot Koevermans af.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.