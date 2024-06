Aad de Mos noemt Memphis Depay kwetsbaar: 'Brian Brobbey en Joshua Zirkzee gaan aan de beurt komen'

"Ik denk dat zo langzamerhand toch Brian Brobbey en Joshua Zirkzee aan de beurt gaan komen", vertelt ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

Na de wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk vrijdagavond (0-0) kwam er veel kritiek op Memphis Depay. Dat is niet gek vindt De Mos. Niet alleen door zijn prestaties op het veld, maar ook door zijn gedrag op sociale media is de aanvaller al snel het mikpunt van kritiek.

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

"Hij heeft zichzelf boven de groep gesteld met die haarband. Dan moet je elke keer presteren", zegt De Mos. "Hij is natuurlijk een speciaal iemand op sociale media. Dan word je zelf ook kwetsbaar."

Bovendien is Depay volgens De Mos geen aanspeelpunt waar je mee door kunt voetballen. "Ik denk dat zo langzamerhand toch Brobbey en Zirkzee aan de beurt gaan komen."

Eiland

Memphis omschreef zelf na afloop dat Frankrijk hem op een eiland had gezet. "Dan is het lastig als je geen mensen hebt waar je de bal op kan kaatsen", legde de spits uit. De Mos begrijpt dat argument, maar ziet ook meteen een oplossing.

"Als er één op een op een eiland kan worden gezet en daar wel doorheen komt, is het Brobbey natuurlijk."

Joey Veerman

Toch moet bondscoach Ronald Koeman niet te veel gaan schuiven in de basisopstelling van Oranje. Voor de wedstrijd tegen Frankrijk stelde hij Jeremie Frimpong op in plaats van Joey Veerman.

"Je bent Veerman natuurlijk kwijt nu", zegt De Mos over die verandering. "Omdat hij mentaal wel een tikkie heeft gehad. Ik had al het gevoel dat hij gepasseerd zou worden. Normaal plaatst hij op matchday nog wel wat op sociale media, maar nu was er totale stilte vanaf 12.00 uur. Dan weet ik al hoelaat het is. Dus ik had al snel door dat het hem toch wel iets deed. Ik denk wel dat je Veerman gedeeltelijk kwijt bent."

