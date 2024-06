Duitse politie pakt man op die wordt verdacht van plannen terreuraanslag bij EK voetbal

De Duitse politie heeft vrijdag iemand opgepakt op het vliegveld van Keulen/Bonn die mogelijk plannen had om tijdens het EK voetbal een terreurdaad te verrichten.

Volgens Bild zou de man banden hebben met een aan Islamitische Staat verwante groepering. De 23-jarige man had bij de organisatie van Euro 2024 gesoliciteerd als bewaker en veiligheidsfunctionaris voor activiteiten buiten de stadions. De politie was hem echter op het spoor en voorkwam dat plan.

Terreur

Eerder zou dezelfde persoon geprobeerd hebben een vergelijkbaar baantje te krijgen bij het muziekfestival Rock am Ring en de 24 uursrace op de Nürburgring.Het Openbaar Ministerie in Karlsruhe leidt het onderzoek naar de verdachte, die beschikte over een Duits, Marokkaans en Pools paspoort. Hij zou betrekkingen hebben met de terreurorganisatie ISPK, die ook verantwoordelijk was voor de aanslag op een concertzaal in een voorstad van Moskou.

