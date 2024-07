Engelse bondscoach wil na verloren finale 'overleggen' over zijn toekomst en noemt Spanje 'de beste ploeg op dit EK'

Bondscoach Gareth Southgate had na de nederlaag van Engeland tegen Spanje in de finale van het EK geen zin om over zijn toekomst te praten.

"Ik denk niet dat dit het juiste moment is om zo'n beslissing te nemen", aldus Southgate na de 2-1 nederlaag van zijn ploeg. "Ik moet met de juiste mensen overleggen. Dat is iets voor later."

Southgate is sinds 2016 bondscoach van Engeland. Onder zijn leiding verloor Engeland in de finale van het vorige EK van Italië na strafschoppen. Southgate loodste Engeland eerder naar de vierde plaats op het WK van 2018. Op het WK in Qatar was de kwartfinale het eindstation.

Kritiek op Southgate

Southgate kreeg tijdens het EK veel kritiek op het saaie spel van Engeland. Britse fans bekogelden hem na de laatste groepswedstrijd tegen Slovenië zelfs met bierbekers. Engeland versloeg het Nederlands elftal in de halve finale van het EK (2-1). Invaller Ollie Watkins maakte in de negentigste minuut het winnende doelpunt.

"We hebben tot het einde van de finale gestreden", zei Southgate. "Ik denk dat we in balbezit soms onvoldoende waren. Spanje zette ons goed onder druk en controleerde een groot deel van de wedstrijd. Ze waren de beste ploeg op dit EK en hebben verdiend gewonnen."