Excelsior heeft vervanger voor Marinus Dijkhuizen en hij wordt jongste trainer in Nederlands betaald voetbal

Excelsior heeft een nieuwe trainer: Ruben den Uil (33). Hij wordt de jongste trainer in het Nederlandse betaald voetbal. Toch is hij geen nieuweling: de vorige twee seizoenen was hij de assistent van Marinus Dijkhuizen. Adrie Koster wordt zijn assistent.

Begin juni struikelde Excelsior in de finale van de play-offs om promotie en degradatie over NAC. Daardoor komt de ploeg na de zomer uit in de Keuken Kampioen Divisie. Na een tijdje wikken en wegen besloot de Rotterdamse club dat Dijkhuizen niet langer houdbaar was. En weer twee weken later viel qua opvolger de keus op Den Uil.

Eerder was Den Uil in dienst bij Sparta, waar hij werkte in de jeugdopleiding. Dit aanbod van Excelsior komt gelegen, want onlangs heeft hij het hoogste trainersdiploma behaald, UEFA Pro. Tijdens de cursus voor dat diploma trok hij weleens op met Robin van Persie. Zo gingen ze samen een weekje op stage bij Manchester United, bij trainer Erik ten Hag.

Geniaal: Thomas Verheydt belt met NAC-speler Boy Kemper, die tijdens finale in kleedkamer zit Boy Kemper promoveerde gisteren met NAC naar de Eredivisie, maar van de tweede helft van de finale tegen Excelsior maakte hij bijzonder weinig mee. Om een bijzondere reden zat de verdediger in de kleedkamer aan de telefoon met oud-teamgenoot Thomas Verheydt.

Oefenwedstrijd Excelsior

Dinsdag staat bij Excelsior de eerste training gepland en zaterdag 6 juli wacht de eerste oefenwedstrijd. Quick Boys is dan de tegenstander.